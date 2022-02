Pressemeldung

Das kleinste Abgasmessgerät aus dem Hause ecom ist mit seinem integrierten Drucker gerade mal etwas größer als ein DIN A4-Blatt. Dennoch verfügt das ecom-CL2 über alle Features, die ein moderner Abgasanalysegerät mitbringen sollte. Traditionell an Bord: die Longlife-Sensoren sowie die eingebaute Kondensatfalle, die die lageunabhängige elektronische Überwachung gewährleistet. Ebenfalls sind neben der automatischen CO-Abschaltung und Frischluftspülung, Rußfilter zur zusätzlichen Staubfilterung verbaut.

Dabei wird das kompakte Messgerät von einem robusten Aluminiumgehäuse und Aluminiumklappe geschützt. Zusätzlich ist der kleine Allrounder mit einer Magnetbefestigungen an der Rückseite ausgestattet, so dass er sich während des Messvorgangs hervorragend an der Heizung oder am Kessel befestigen lässt. Die Alu-Klappe schützt das LCD-Display sowie die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Im CL2 steckt ein LiFePo4-Hochleistungsakku der Langelaufzeit verspricht.

Für das ecom-CL2 gilt also:

leicht – kompakt – komplett – robust – intelligent – ein zuverlässiger Allrounder aus dem Hause ecom.

Nutzen Sie die Chance und bestellen Ihr neues kompaktes ecom-CL2 ganz bequem über den ecom-Webshop oder telefonisch über 02371/945-494.

