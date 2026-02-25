Wer heute wirklich „leicht an Geld“ kommen will, macht es legal – mit Pflichtprüfungen, die sich sauber kalkulieren lassen.

Mindestens alle 12 Jahre ist sie fällig: die Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasinstallationen. Für manche SHK-Betriebe klingt das nach zusätzlichem Aufwand. Dabei steckt genau hier eine planbare Umsatzchance. Vorausgesetzt, die Prüfung wird aktiv angeboten und effizient in den Arbeitsalltag integriert.

Genau dafür ist das Druckprüfgerät ecom-DP3 gedacht. Es macht aus einer gesetzlichen Pflicht einen standardisierten, wiederholbaren Ablauf. Wer die Prüfung routiniert als Mitnahmegeschäft mitdenkt, lässt weniger Potenzial liegen und schafft gleichzeitig ein gutes Gefühl beim Kunden: Sicherheit, Nachweis und Transparenz.

In rund 10 Minuten zur normgerechten Dokumentation

Der vollautomatische Messablauf dauert in der Regel etwa zehn Minuten. In dieser Zeit erkennt das Gerät mögliche Leckagen zuverlässig und erstellt sofort eine normgerechte Dokumentation. Das bedeutet für Sie: weniger manuelle Zwischenschritte, weniger Nacharbeit – und ein Ergebnis, das sich sauber übergeben und abrechnen lässt.

Mehr als „nur“ Gebrauchsfähigkeit

Das DVGW-geprüfte ecom-DP3 kann neben der Gebrauchsfähigkeitsprüfung auch für weitere Prüfaufgaben eingesetzt werden, unter anderem für:

Belastungsprüfungen

Dichtheitsprüfungen

Messungen nach TRGI 2018, TRWI, TRF und weiteren Normen

Praktisch im Alltag: Bis 1500 hPa (mbar) ist kein separater Kompressor erforderlich. Ein Vorteil, wenn es schnell gehen soll und das Equipment schlank bleiben muss.

So einfach funktioniert’s im Tagesgeschäft

Wie unkompliziert die Leckraten-Bestimmung abläuft, zeigt ein anschauliches Video:

Hier klicken und sehen, wie leicht sich die Prüfung in Ihre Abläufe integrieren lässt.

Fazit: Legal. Planbar. Effizient.

Mit dem ecom-DP3 wird aus „Pflicht“ eine echte Chance: rechtssicher prüfen, sauber dokumentieren und zusätzlichen Umsatz nahezu nebenbei generieren – ganz ohne „Bankraub-Feeling“.

Sie möchten die Gelddruckmaschine live und in Farbe sehen? Dann schauen Sie sich die Vorteile des ecom-DP3 gerne vom 14. bis zum 17.04.26 auf der ifh in Nürnberg am ecom Stand 3A.121 an.

Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.