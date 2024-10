Im Rahmen der diesjährigen GET Nord gewährt ecom dem Fachpublikum in Hamburg spannende Einblicke in die Welt der Abgasanalyse, Druckmessung und Brennerdiagnose. Dazu präsentiert der Iserlohner Hersteller für Premium-Messtechnik vom 21. – 23.11.2024 die passenden nachhaltigen Lösungen zur Reduzierung der Umweltbelastung und zur Steigerung der Effizienz. Im Fokus des Messeauftritts in Halle A1 Stand 147 stehen drei hochpräzise Geräte zur exakten Abgas- und Druckmessung sowie verschiedene Serviceleistungen.

Das Abgasanalysegerät ecom-CL2 zählt zu einem der kompaktesten Abgasmessgeräte seiner Art. Es überzeugt durch seine robuste Bauweise und ermöglicht Überprüfungen und Kurzzeitmessungen an kleinen Feuerungsautomaten. Dank des integrierten Li-Ionen Akkus sind bis zu 150 Messungen ohne Aufladen möglich. Ein weiteres Highlight ist das extrem leistungsstarke Abgasanalysegerät ecom-EN3. Dieses wurde speziell für schnelle und effiziente Kontroll- und Einstellarbeiten an kleinen bis mittleren Feuerungsautomaten konzipiert. Mit seiner fortschrittlichen Sensorik und cleverer Gasaufbereitung unterstützt es erfahrene SHK-Profis, exakte Erfassungen des Sauerstoff- und Kohlenmonoxid-Gehaltes im Abgas durchzuführen. Außerdem können sich die Besucher auf das vollautomatische Druckmessgerät, ecom-DP3 freuen, das zur Durchführung jeder TRGI-Aufgabe (Technische Regel für Gasinstallation) entwickelt wurde. Mit dieser smarten Lösung können SHK-Experten vollautomatische Druck- und Dichtheitsprüfungen an Gas- und Wasserleitungen durchführen.