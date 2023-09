In den vergangenen Jahren wurden viele Anlagen auf die Verbrennung von festen Brennstoffen – z.B. auf Holz oder Pellets - umgerüstet.

So sehr sich die Technik mittlerweile auch verbessert hat, enthält das Abgas einer solchen Heizungsanlage dennoch eine Vielzahl von Substanzen, die den elektrochemischen Sensoren des Abgasanalysegeräts schädigen können. In diesem Zusammenhang sind vor allem die hohe Staubbelastung und organische Verbindungen problematisch.

Gegen diese schädigenden Substanzen hat die ecom GmbH einfache und kostengünstige Lösungen, um ein Abgasanalysegerät zu schützen.

Sonden-Vorfilter (Edelstahl)

Zum Schutz des Gerätes kann der Sonden-Vorfilter an allen Sonden mit Ø 8 und 10 mm, bei Messungen von staub- oder rußbelasteten Abgasen, eingesetzt werden. Die maximale Einsatztemperatur beträgt 500°C. Wasserlösliche Gase wie NO 2 und SO 2 werden nicht beeinflusst, bei der Temperaturmessung können Abweichungen auftreten.

Mini-Filterplatte

Ein Komplettpaket liefert die Filterplatte mit ihren verschiedenen Komponenten. Ein Wasserabschneider trocknet das Abgas zunächst vor. Im nächsten Schritt beginnt eine Vorfilterung des Feinstaubfilters. In der Trockenpatrone wird das Abgas erneut getrocknet, bevor ein Kohlenwasserstoff-Filter sensorschädigende organische Verbindungen entfernt.

