ECOM AK – Auslesekopf für Feuerungsautomaten

Wie gelingt die Analyse von Störungen an Feuerungsautomaten auf dem kurzen Dienstweg? Mit dem ecom-AK und dem integrierten Grafik-Display, das einfach alle Blink-Codes des Entstör-Knopfes visualisiert.

Produktvorteile & technische Details

schnelle Identifizierung der Fehlerursache

einfache Bedienung

gezielte Instandsetzung

Zeitersparnis, keine Fehlersuche

als Stand-Alone einsetzbar

Datenübertragung an das ecom-D / PC via Datenkabel

Batteriebetrieb (2 x AA, inklusive)

inkl. robuster Schutztasche

ab Lager lieferbar

Geeignet für Automaten

Honeywell-Satronic DKG, DKO, DKW, DMO, DMG, DLG, DVI, DIO, SH, SG inkl.der N-Versionen.

Siemens-Landis & Staefa LMG, LMO und LME

Lieferumfang

Auslesegerät inklusive Schutztasche, 2 Batterien sowie Verbindungskabel (ca. 2 m) für Datentransfer ecom-AK -> ecom-Abgasanalyse-Messgerät (Baureihen D, EN3 & J2KNpro V3) zur Weiterverarbeitung & Ausdruck

Auch als Stand-Alone einsetzbar!

Funktionen und Eigenschaften

Anzeige der Auslesedaten im integrierten Display

Datenübertragung zum ecom-Abgasanalysegeräten zur Anzeige und Ausdruck über das Abgasanalysegerät ecom-J2KNpro Abgasanalyse-Gerät (per Funk) oder ecom-EN2/-R, ecom-EN3/-R-Abgasanalyse-Gerät (Datenkabel erforderlich)

Datenübertragung auf PC (Datenkabel erforderlich) zur Anzeige/zum Ausdruck

Auslesedaten: Anzeige aktueller wie vergangener Störungen, Anzeige des Brenner-Betriebszustandes, Messung des Flammensignals/Vergleich mit dem Minimalwert, Prüfung von Verzögerungen bei der Flammenbildung, Ermittlung der Anzahl der Brennerstarts und Wiedergabe aller relevanten Steuerungszeiten

Abmessungen: ca. 88 x 41 x 32 mm

Lieferung inklusive Datenkabel und Gürteltasche

ECOM DP3 – vollautomatisches Druckmessgerät

Das vollautomatische Druckmessgerät für Gas- (TRGI), Flüssiggas- (TRF), Wasser- (TRWI) sowie Abwasserleitungsprüfungen - inklusive Temperaturüberwachung sowie Leckratenbestimmung ohne Gasentnahme.

Produktvorteile & technische Details

vollautomatische Messung

Druckaufbau durch integrierte Motorpumpe bis 1,5 bar

integrierter Thermoschnelldrucker

Datenlogger für alle Messgrößen

Inkl. kostenlose PC-Software zur Erstellung von Prüfprotokollen

Aux-Anschluss & USB-Schnittstelle, SD-Karte

Netzbetrieb und mit Lithium-Ionen-Akku

robuster Kunststoffkoffer

ab Lager lieferbar

Und das Beste – ein Set mit allem, was man benötigt:

Lieferumfang

Ecom DP3

Y-Stück

Hochdruckprüfstopfen 3/8" auf 1/2" und 3/8" auf 3/4"

Schlauchanschluss

Anschlussstück mit Sicherheitsventil

Software "DP3Report"

Verbindungsschlauch 2,8 m

Prüfstopfen konisch 1/2"-3/4" und 3/4"-1 1/4"

Einrohrzählerkappe 2"

Absperrhahn

Verschlussstopfen

Hartschalen-Transportkoffer

