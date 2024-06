Industrielle Prozesse effizient gestalten

Emissionskontrolle gemäß BImSchG in der Heizungstechnik

Mehr als 80 Prozent der Wärme in Haushalten wird aktuell noch durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern erzeugt*. Gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Schornsteinfeger und Fachhandwerker verpflichtet, in regelmäßigen Abständen von zwei bis drei Jahren Abgasmessungen an Heizungsanlagen durchzuführen, um die Einstellung am Brenner zu kontrollieren. Konkret legt das BImSchG Grenzwerte für die Emissionen von Schadstoffen in Kilogramm pro Stunde (kg/h) fest, abhängig von der Art der Heizungsanlage und dem verwendeten Brennstoff. Diese Grenzwerte können je nach Anlagengröße und Typus variieren. Moderne Messgeräte messen nicht nur die Konzentration von Abgasen, sondern können auch den Wirkungsgrad der Verbrennung berechnen. Auf diese Weise können Fachhandwerker Probleme wie unvollständige Verbrennung oder Ablagerungen frühzeitig erkennen und beheben, was Umwelt und Energiekosten zu Gute kommt.

Effiziente Abgasmessung

In erster Linie muss ein Abgasmessgerät verlässlich sein, was sowohl eine hohe technische Qualität als auch ein robustes Gehäuse voraussetzt. Das ecom-EN3 Messgerät erfüllt diese Anforderungen und geht sogar darüber hinaus: Die Kombination aus technischer Präzision, Benutzerfreundlichkeit sowie vielseitiger Anwendbarkeit erleichtert Fachhandwerkern die Abgasmessung an einer Heizungsanlage enorm.

Zur Vorbereitung der Messung muss das Messgerät korrekt am Abgasrohr der Heizung positioniert werden. Dann wird das warme Abgas über eine temperaturbeständige Sonde über einen Sondenschlauch und eine Gasaufbereitung in das Messgerät geführt. Dank der speziell entwickelten Sensorik und der intelligenten Gasaufbereitung erfasst das Gerät präzise Parameter wie Sauerstoff- und Kohlenmonoxidgehalt. Im Anschluss der Messung erfolgt die Datenauswertung.

Zukunfts-ready mit Messtechnik „made in Iserlohn“

Getreu dem Firmenslogan „measure what matters“ verbindet ecom seit 1985 hochwertige, langlebige und genaue Messtechnik für Heizungsanlagen, Brenner und Motoren mit intelligenten, digitalen Funktionen sowie verlässlichen Service-Dienstleistungen. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Ob als Hand- bzw. Koffergerät oder stationär – sämtliche Analysegeräte von ecom gewährleisten kürzeste Messzyklen und eine strukturierte, intuitive Bedienung. Der Innovationstreiber aus dem Sauerland sorgt so in mehr als 50 Ländern der Welt dafür, den Wirkungsgrad von Verbrennungsprozessen nachweislich zu erhöhen und damit Schadstoffausstöße und Energiekosten zu senken. Bestleistungen und Spitzentechnologien zahlen sich aus – ecom zählt zu den 165 Hidden Champions aus Südwestfalen und festigt seine Position als Weltmarktführer für portable Abgasanalyse zur Verbrennungskontrolle auf elektrochemischer Basis.

„Unser erklärtes Ziel ist es, die Bedürfnisse der Kunden genau zu identifizieren und ihnen nicht nur einzelne hochfunktionale Produkte, sondern ganzheitliche und passgenaue Lösungen zur Senkung umweltschädlicher Emissionen bieten zu können“, führt Geschäftsführer Matthias Platte aus.

Dass ecom aber nicht nur lösungs-, sondern auch zukunftsorientiert agiert, beweist u.a. das Datenmanagementsystem e.CLOUD: Die cloudbasierte Lösung erweitert die Kernkompetenz des Unternehmens – das Messen – um die Möglichkeit der digitalen Verarbeitung der generierten Daten. „e.CLOUD verbindet Messdaten, Kundendaten, Geräteinformationen wie Geräte-Tracking und Service Erinnerungen auf einer smarten Informationsplattform und schafft so einen echten Zusatznutzen für Anwender“, erklärt Franz Binz, Geschäftsführer Produkte, Technologie und Markt. Auch die Messgeräte selbst sind zukunftssicher aufgestellt: Die innovativen Gerätelösungen „made in Germany“ sind für unterschiedlichste Messanforderungen konzipiert und sowohl auf Wasserstoff als auch auf Festbrennstoff ausgelegt.