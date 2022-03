Pressemeldung

Dabei wird mit Hilfe einer Rußpumpe das Abgas über ein Filterpapier angezogen, um im Anschluss die Verunreinigungen im Filterpapier anhand einer Skala zu vergleichen.

Die ecom GmbH bietet verschiedene Abgasanalysegeräte mit integrierter Rußmessung an, die das Leben leichter machen.

Mit der integrierten Rußmessung sparen Sie Zeit und Mühen:

Einfach das Rußblättchen in den Pistolen-Sondengriff einlegen – den Rest (Entnahme von genau 1,63 Litern) erledigt das Abgasanalysegerät mit der leistungsstarken Pumpe vollautomatisch und in Rekordzeit. Danach kann die Rußzahl bestimmt und in das Messgerät eingegeben werden (für den Ausdruck sowie die – bei ecom-Geräten kostenlose – Datenverarbeitung).

Sie haben die Wahl, ob Sie den Messtechnik-Allrounder (ecom-EN3-R) oder das Komfortgerät (ecom-J2KNpro) einsetzen möchten.

Während beide Geräten mit integrierter Rußmessung ausgestattet sind, verfügt das J2KNpro über ein zusätzliches Funk-Fernbedienteil. Dieses ermöglicht, dass auch über größere Distanzen, z. B. die Einstellungen an BHKWs, mittleren und großen Kesseln, vorgenommen werden können.

