Wer Großkessel oder BHKW´s einstellt, kennt das Problem: das Messgerät steht an der Abgasöffnung, der Techniker läuft zwischen Steuerung und Messstelle hin und her. Oft über mehrere Etagen. Das hält zwar fit, aber kostet Zeit und Nerven.

Mit dem ecom-J2KNpro ist diese Arbeit deutlich einfacher:

Das Abgasanalysegerät verfügt über ein abnehmbares Funkbedienteil, das Messwerte in Echtzeit überträgt – auch über größere Distanzen bis zu 70 m bei freier Sicht. So kann der Techniker den Brenner oder die Steuerung optimal einstellen und gleichzeitig live die Abgaswerte verfolgen. Treppauf, treppab gehören damit der Vergangenheit an.

Was das ecom-J2KNpro ausmacht:

Kabellose Kontrolle: Abnehmbares Funk-Bedienteil für Messungen aus der Distanz

Abnehmbares Funk-Bedienteil für Messungen aus der Distanz Flexibel für verschiedene Anlagengrößen: Vom kleinen Heizkessel bis zum BHKW über mehrere Etagen

Vom kleinen Heizkessel bis zum BHKW über mehrere Etagen Messung von bis 6 Gaskomponenten: Optional auch mit Infrarot-Technologie

Optional auch mit Infrarot-Technologie Komplett ausgestattet: Inklusive Sonde, Koffer & Zubehör, sofort einsatzbereit

Das ecom-J2KNpro ist die optimale Lösung für alle, die auch gr0ße Anlagen einstellen und überwachen müssen – ohne unnötige Laufwege, aber mit maximaler Messgenauigkeit.

Jetzt hier mehr erfahren oder direkt ein Angebot anfordern.

Besuchen Sie ecom auch bei Facebook oder Instagram und profitieren Sie von tollen Aktionen rund um das Thema Messtechnik.