Die Wilo Gruppe hat zum ersten Mal den Ecolution Award verliehen. Der Preis würdigt effiziente, betriebssichere, umweltfreundliche und damit zukunftsweisende Projekte aus der Wasserwirtschaft. Im Rahmen der exklusiven Verleihung auf dem Wilopark sind vier herausragende Projekte aus der Schweiz, China, Indien und dem Vereinigten Königreich ausgezeichnet worden.

„Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit – der Ecolution Award rückt die relevanteste Herausforderung der Wasserwirtschaft in den Vordergrund. Wir würdigen innovative Projekte, die mit dem Einsatz unserer Produkte, Systeme und Lösungen neue, zukunftssichere Wege gehen und visionäre Antworten gefunden haben“, erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Die Gewinnerinnen und Gewinner des Ecolution Awards 2024 setzen Maßstäbe in ihrer Branche – sie sind die Pioniere der Wasserwirtschaft!“

Vom 9. April bis zum 30. September konnten Wilo-Kundinnen und -Kunden aus der ganzen Welt Bewerbungen abgeben. Eine Jury aus Branchenexpertinnen und -experten prüfte 40 eingereichte Referenzprojekte aus zwölf Ländern und entschied sich für insgesamt vier herausragende Projekte in drei Kategorien:

Den Gewinnerinnen und Gewinnern wurde der Ecolution Award 2024 im Rahmen einer exklusiven Preisverleihung im Networking Cube auf dem Wilopark, dem Konzernhauptsitz der Wilo Gruppe in Dortmund, überreicht. „Die Wasserwirtschaft ist die Schlüsselbranche, um die mit dem Megatrend Wasserknappheit einhergehenden Herausforderungen zu lösen – heute und erst recht in Zukunft“, so Oliver Hermes weiter. „Die Auszeichnung würdigt genau das.“