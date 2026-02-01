Die vollautomatische Eco-HK Heizung von 130 - 230 kW eignet sich für den mittleren bis größeren Leistungsbedarf im Gewerbe, in holzverarbeitenden Betrieben, im mehrgeschoßigen Wohnbau, in öffentlichen Gebäuden, Hotellerie und Gastronmie und besonders auch für Land- und Forstwirtschaften, wo eigenes Holz günstig verfügbar ist. Erstklassige Wirkungsgrade ermöglichen ein sehr effizientes Heizen.



Mobile Steuerung - Smart-Home-App



Die ausgereifte und durchdachte Technologie mit zahlreichen serienmäßigen Extras wie der smarten Steuerung steht für maximalen Komfort beim Brennstoff "Hackschnitzel" auch in den oberen Leistungsklassen. Die Anlage kommt als linke oder rechte Kesselversion (integrierte, optionale Rücklaufanhebung immer auf der Einschubseite) und Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde.



Dieser Hargassner Eco-HK Heizkessel hat 5 Jahre Garantie.

Vorteile:

spezielles Rostsystem: Stufenbrecherrost (2 Drehroste & 1 Fixrost)

Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde und automatischer Brennstofferkennung

kostensenkend durch Eco-Betrieb

neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control für niedrigste Feinstaubwerte

Rezirkulation serienmäßig

patentierte Ascheaustragung für Flug- & Rostasche

Wärmetauscherreinigung im 1. und 2. Zug

Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form für 100%ige Rückbrandsicherheit

moderne integrierte Lambda-Touch-Regelung

Saugzug (EC-Motor) mit Unterdrucküberwachung

Schamottbrennkammer für hohe Verbrennungstemperaturen

Flammtemperaturüberwachung und Tertiärluftstellmotor

als linke oder rechte Kesselversion erhältlich

Partikelabscheider optional

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.

Blicken Sie dort mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum.