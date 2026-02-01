Eco-HK 130-230
Die vollautomatische Eco-HK Heizung von 130 - 230 kW eignet sich für den mittleren bis größeren Leistungsbedarf im Gewerbe, in holzverarbeitenden Betrieben, im mehrgeschoßigen Wohnbau, in öffentlichen Gebäuden, Hotellerie und Gastronmie und besonders auch für Land- und Forstwirtschaften, wo eigenes Holz günstig verfügbar ist. Erstklassige Wirkungsgrade ermöglichen ein sehr effizientes Heizen.
Mobile Steuerung - Smart-Home-App
Die ausgereifte und durchdachte Technologie mit zahlreichen serienmäßigen Extras wie der smarten Steuerung steht für maximalen Komfort beim Brennstoff "Hackschnitzel" auch in den oberen Leistungsklassen. Die Anlage kommt als linke oder rechte Kesselversion (integrierte, optionale Rücklaufanhebung immer auf der Einschubseite) und Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde.
Dieser Hargassner Eco-HK Heizkessel hat 5 Jahre Garantie.
Vorteile:
- spezielles Rostsystem: Stufenbrecherrost (2 Drehroste & 1 Fixrost)
- Glutbettniveau-Regelung mit Lambdasonde und automatischer Brennstofferkennung
- kostensenkend durch Eco-Betrieb
- neueste Verbrennungstechnologie Eco-Control für niedrigste Feinstaubwerte
- Rezirkulation serienmäßig
- patentierte Ascheaustragung für Flug- & Rostasche
- Wärmetauscherreinigung im 1. und 2. Zug
- Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form für 100%ige Rückbrandsicherheit
- moderne integrierte Lambda-Touch-Regelung
- Saugzug (EC-Motor) mit Unterdrucküberwachung
- Schamottbrennkammer für hohe Verbrennungstemperaturen
- Flammtemperaturüberwachung und Tertiärluftstellmotor
- als linke oder rechte Kesselversion erhältlich
- Partikelabscheider optional
- und vieles mehr
Mehr zum Produkt auf hargassner.com:
Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör finden Sie auf der Hargassner Webseite.
Blicken Sie dort mit 3D-Technologie und Augmented Reality in die Zukunft und entdecken Sie diesen Heizkessel von seinen besten Seiten live direkt in Ihrem zukünftigen Heizraum.