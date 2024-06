Seit rund 40 Jahren ist die ecom GmbH für ihre qualitativ hochwertigen Messgeräte bekannt und gilt international als Spezialist für die Druck- und Abgasmessung. Dass ecom nicht nur lösungsorientiert, sondern auch zukunftssicher aufgestellt ist, beweist das Unternehmen mit seinem Datenmanagementsystem e.CLOUD by ecom. Die cloudbasierte Lösung erweitert die Kernkompetenz der ecom GmbH – das Messen – um die Möglichkeit der Verarbeitung digitaler Daten an einem zentralen Ort.

Die e.CLOUD ist weitaus mehr als nur eine technische Lösung. Sie revolutioniert den Umgang mit Daten: Ob Heizungs- oder Brennereinstellungen, Motoreinstellungen oder -prüfungen – die Cloud ermöglicht je nach Anwendungsfeld unterschiedliche Messwerterfassungen. So werden Messdaten, Kundendaten und Geräteinformationen wie Tracking Optionen und Serviceerinnerungen auf einer zentralen Informationsplattform vereint. Damit setzt der Messtechnikspezialist aus Iserlohn dem Datenchaos ein Ende. Techniker müssen Kundenstämme nicht mehr importieren, denn: Bei ecom arbeitet jeder mit demselben Datensatz – sogar herstellerübergreifend. Die geballte Informationspower an einem Ort führt zu einer erheblichen Zeitersparnis im Einmannbetrieb genauso wie im Großkonzern, so dass Anwender und Techniker nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln müssen. Mitarbeiter können mehrere Firmenaccounts zusammenführen und dementsprechend zusammenarbeiten. Das zahlt sich aus: Kundentermine können schnell und einfach von Kollegen wahrgenommen werden und Techniker unterstützen sich, wodurch die Arbeit nicht nur schneller, sondern auch effektiver und zielgerichteter erledigt werden kann. Und was bleibt: Mehr Zeit fürs Wesentliche, denn die Techniker schaffen mehr Einsätze in kürzerer Zeit.

Funktionalität, die beeindruckt

Ob Handy, Tablet, Notebook oder PC – e.CLOUD funktioniert mit allen digitalen Endgeräten optimal. Mit der mobilen App können Techniker selbst von unterwegs aus problemlos Messwerte erfassen, Geräte steuern und Berichte erstellen. Auch die PC-Software trägt zu dieser enormen Flexibilität bei, denn: Dieses Tool geht über die zentrale Messwerteerfassung hinaus. Anwender können erweiterte Testmöglichkeiten, Berichte und Messabläufe individuell anpassen, wodurch eine optimierte Datenvisualisierung und präzise Analyse möglich ist.

Anwenderfreundlich und flexibel: e.CLOUD in Aktion

Auch der Ansatz zur Benutzerfreundlichkeit ist beispielhaft: Die intuitive Benutzeroberfläche gewährleistet, dass jeder Anwender die Plattform mühelos nutzen kann. Dank der hohen Variabilität des Systems lässt es sich optimal an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Denn: Unterschiedliche Schwerpunkte erfordern unterschiedliche Module in der Entwicklung. Während für den kleineren Betrieb die Messdatenverwaltung im Vordergrund steht, ist für den Kundendienstleiter größerer Firmen die Geräteüberwachung besonders wichtig. So lassen sich mit der e.CLOUD Messgeräte überwachen, Serviceprotokolle erstellen sowie das Job- und Flottenmanagement steuern – alles an einem Ort, unter einer Oberfläche. „Unser Ziel ist es, unseren Usern eine einfache Einführung in die Nutzung unserer Plattform zu ermöglichen. Dazu bieten wir praxisnahe Tutorials in Form von Kurzvideos an und stehen bei spezifischen Fragen oder Anliegen jederzeit mit unserer Expertise und Unterstützung zur Verfügung“, betont Franz Binz, Geschäftsführer Produkte bei ecom. Für einen kompakten Überblick über alle relevanten Informationen steht außerdem die ecom-Website bereit.

Revolutionär dank Fremddatenerfassung

Ein weiterer revolutionärer Ansatz: die Fähigkeit der manuellen Fremddatenerfassung über die e.CLOUD. So können Techniker in ihren persönlichen Protokollen auch Informationen festhalten, die nicht von einem ecom-Gerät stammen. Automatische Synchronisationen, Geräteverwaltung und Historie, eine übersichtliche Technikerübersicht sowie der Zugriff auf die API sind schnell und unkompliziert verfügbar.

Dank der praktischen Flexfelder können individuelle Konfigurationen und Anpassungen vorgenommen werden. Im Anschluss lässt sich ein umfassendes Protokoll direkt aus der App an den Kunden versenden – so einfach funktioniert papierlose Dokumentation.

Eines ist sicher: e.CLOUD spart nicht nur Zeit, sondern erleichtert den Arbeitsalltag der Techniker und Kunden erheblich. Die bewährten Mehrwerte von ecom, einschließlich erstklassigem Service, Support und modernster Technik werden von der e.CLOUD nun optimal abgerundet. Diese smarte Innovation macht sie zu einer smarten Lösung, die nahezu alle Anforderungen im Bereich der Messtechnik abdeckt.