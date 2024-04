Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe E.C.A. X-CURE wird dem Publikum exklusiv auf der SHK+E in Essen vorgestellt. Abbildung: E.C.A. Germany GmbH, Köln

Als ideale Ergänzung für ihr umfangreiche Produktportfolio im Bereich Heizsysteme bringt die E.C.A. Germany GmbH aus Köln eine neue Wärmepumpe auf den Markt. Die E.C.A X-CURE funktioniert als Monoblock-Lösung, alternativ in Kombination mit Brennwertgeräten.

Geschmackvolles Design und hohes Energiesparpotential zeichnen das Heizungs- und Sanitär-Portfolio von E.C.A. aus. Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe X-CURE eröffnet das Unternehmen seiner Käuferschaft eine wichtige neue Produktgruppe. Das Modell passt perfekt zur X-AIR Niedrigtemperatur-Heizkörperfamilie und ermöglicht so besonders ressourcenschonendes Heizen in Ein- bis Zweifamilienhäusern. Die Wärmepumpe läuft mit dem klimafreundlichen Kühlmittel R290, aufgrund ihrer Monoblock-Bauweise lässt sie sich ohne Kälteschein installieren. Sie erscheint in zwei Größen: Mit 8 kW Leistung (850 × 1165 × 370 mm) für Einfamilienhäuser und mit 15 kW Leistung (HBT 1450 × 1085 × 390 mm) für kleinere Mehrfamilienhäuser.

Das X-CURE Control Panel (HBT 678 × 410 × 222 mm) punktet mit einer intuitiven Steuerung. Hier darf man zwischen den Betriebsmodi Eco, Comfort, Turbo und Silent wählen. Auf dem digitalen Touchdisplay lassen sich einzelne Räume samt Wunschtemperatur anzeigen und einrichten. Auch die gewünschte Wassertemperatur ist schnell und unkompliziert eingestellt.

Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf eca-serel.de/ zu finden.