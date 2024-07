Kaldewei präsentiert eine neue Kollektion von Badmöbeln und -accessoires. Die Produkte wurden von dem Münchner Industriedesigner Stefan Diez entworfen und vom Interior-Label e15 für den deutschen Badhersteller Kaldewei entwickelt und hergestellt. Diez ist sowohl für Kaldewei als auch für e15 tätig.

Die Möbel der neuen Kollektion sind aus massiver europäischer Eiche gefertigt. Hocker und Bank, ein Fußbrett, ein Handtuchhalter und eine Badewannenbrücke erfüllen verschiedene Funktionen. Sie werden von Accessoires aus weichem, wasserabweisendem Leder ergänzt. Praktisch und clever können die Tasche und eine Handtuchschlaufe magnetisch am Wannenrand befestigt werden. Die warmen und natürlichen Oberflächen der e15-KALDEWEI Collection ergänzen die edlen Kaldewei Produkte, wie zum Beispiel die freistehende Badewanne Meisterstück Oyo Duo aus glasiertem Titanstahl.

Neue Kollektion aus der Feder von Stefan Diez

Die Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten und der hohen Designkompetenz der beteiligten Partner. Kaldewei ist eine renommierte deutsche Premiummarke mit über 100-jähriger Erfahrung bei der Gestaltung und Veredelung ikonischer Badprodukte. e15 ist eine führende europäische Einrichtungsmarke, die stark verankert in den Disziplinen Architektur und Design eine neue deutsche Ästhetik prägt. Beide Hersteller verbindet neben ihrer ausgeprägten Leidenschaft für nachhaltige Materialien und Produkte die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Designer Stefan Diez. Diez machte sich bereits einen Namen durch seine „10 Thesen für gutes Design“ und zeichnet für die kreative Gestaltung der präsentierten e15 für Kaldewei Möbel und Accessoires sowie der Badprodukte von Kaldewei verantwortlich.

Handgefertigte Möbel und Accessoires

STOOL und BENCH sind handgefertigt und von traditionellen Holzkonstruktionen inspiriert, mit einer spielerischen und ausgewogenen Geometrie. Das Fußbrett BASE scheint durch eine Gratleistenkonstruktion über dem Boden zu schweben. So kann die Luft zirkulieren und das geölte Eichenholz besser trocknen. Die verspielte und unverzichtbare Badebrücke BRIDGE verfügt über eine kreisförmige Aussparung für eine bessere Handhabung und die Möglichkeit, ein Handtuch griffbereit zu halten. Ein integrierter Magnet an der Unterseite fixiert BRIDGE sicher an der Badewanne aus Stahl-Emaille. Der Handtuchhalter TRIPOD ist gekennzeichnet durch Vielseitigkeit und Dynamik. Sein dreieckiger Grundriss sorgt für Stabilität und ausreichend Möglichkeiten, Bade- und Handtücher jeder Größe aufzunehmen. POCKET und LOOP sind Accessoires aus Leder, die mit einem wasserabweisenden Finish behandelt wurden und mit unsichtbaren Magneten ausgestattet sind. Sie machen sich die Tatsache zunutze, dass alle Kaldewei Teile aus emailliertem Stahl bestehen.

Qualität und Stil für Genusskäufer

Mit dieser neuen Kollektion spricht Kaldewei Genusskäufer an, für die Qualität, Ästhetik und das sensorische Erlebnis weit wichtiger sind als der rein funktionale Nutzen eines Produktes. Sie legen Wert auf natürliche und nachhaltige Materialien, investieren gerne in hochwertige Lösungen und handwerklich gefertigte Produkte, die sie auch emotional ansprechen. Die neuen e15-KALDEWEI Möbel sind nicht nur für das Bad, sondern auch für viele andere Bereiche der Wohnung eine stilvolle Bereicherung. Mit der Kreation der e15-Kaldewei Kollektion ist es dem Trio Stefan Diez, e15 und Kaldewei gelungen, nachhaltige Designelemente mit herausragendem Joy of Use zu vereinen.