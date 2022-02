Pressemeldung

Ab sofort können sich Besucher ein Bild von der E-world 2022 machen. Auf der Website der Veranstaltung informiert der aktualisierte Hallenplan über teilnehmende Unternehmen, Ausstellungsbereiche und Programmschauplätze. Detaillierte Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu einzelnen Ausstellern sowie das vollständige Programm auf den Fachforen und in den Konferenzen finden Interessierte in der digitalen Plattform E-world Community unter community.e-world-essen.com. Tickets können bereits jetzt im offiziellen E- world Ticketshop sowohl für die Messe als auch für die Konferenzen erworben werden.

Bereits frühzeitig stand fest, dass das gesamte Rahmenprogramm auf den Sommertermin umziehen wird. Konferenzen wie das Führungstreffen Energie, das Glasfaserforum und das Forum Wasserstoff bereichern die E-world wie gewohnt mit hochkarätigen Vortragenden und branchenrelevanten Themen. Mittlerweile haben sich auch alle für 2022 angemeldeten Aussteller für den Termin im Juni entschieden. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Aussteller an der E-world festhalten, uns die Treue halten und den neuen Termin in ihre Jahresplanung integrieren. Die Messe im Sommer trifft auf großen Zuspruch: Besucherseitig vernehmen wir viel Bestätigung und Vorfreude auf eine sonnige E-world“, so Stefanie Hamm, Geschäftsführerin der E-world energy & water GmbH. Ihre Geschäftsführungskollegin Sabina Großkreuz fügt hinzu: „Wir bedanken uns bei allen unseren Partnerinnen und Partnern für die gute Kooperation im Sinne einer erfolgreichen E-world 2022! Wir arbeiten voller Energie und Zuversicht auf die Veranstaltung im Juni hin und freuen uns auf das große Wiedersehen der Branche bei einem gewohnt erstklassigen Messeerlebnis. “

Weitere Informationen unter www.e-world-essen.com