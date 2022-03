Pressemeldung

Die Vorbereitungen für die diesjährige E-world energy & water laufen auf Hochtouren. Branchenweit ist die Nachfrage nach Standflächen und Präsentationsmöglichkeiten groß. Die Anmeldezahlen für den Termin vom 21. bis 23. Juni 2022 steigen kontinuierlich, es sind nur noch wenige Quadratmeter verfügbar. Während Besucher der diesjährigen Messe sich jetzt ihr Ticket kaufen und ihre Anreise organisieren, planen die Veranstalter bereits jetzt das kommende Jahr: 2023 wird die E-world vom 23. bis 25. Mai stattfinden.

„Uns ist es wichtig, Ausstellern wie Besuchern frühzeitig Planungssicherheit zu geben. Da der Sommertermin für dieses Jahr in der Branche auf sehr positive Resonanz gestoßen ist, haben wir nach Rücksprache mit unseren Ausstellern schon jetzt beschlossen, auch für 2023 daran festzuhalten“, erläutert Sabina Großkreuz, Geschäftsführerin der E-world energy & water GmbH. Stefanie Hamm, ebenfalls Geschäftsführerin der E-world, ergänzt: „Mit dieser klaren Perspektive können alle Beteiligten in die Vorbereitungen für 2023 starten. Besonders unsere diesjährigen Aussteller erhalten so ausreichend Vorlauf und Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Teilnahme im nächsten Jahr.“ Eine Anmeldung für die E-world energy & water 2023 ist ab April 2022 möglich.

Tickets für die diesjährige Messe vom 21. bis 23. Juni 2022 sowie für die Veranstaltungen des E-world Kongresses können über den offiziellen Ticketshop erworben werden. Informationen zu teilnehmenden Unternehmen, Programmpunkten und Anreise gibt es unter www.e-world-essen.com.