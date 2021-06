Pressemeldung

Schwankender Differenzdruck ist bei Heizungsanlagen mit Zweirohrsystemen keine Seltenheit. Gerade in Gebäuden mit vielen Heizkörpern (z.B. Mehrfamilienhäuser) und sich somit häufig ändernden Lastbedin­gungen tritt dieses Problem vermehrt auf. Ineffizienter Energieverbrauch, eine ungleichmäßige Wärmever­teilung sowie störende Fließgeräusche können die Folge sein.

Abhilfe schaffen hier die neuen dynamischen Thermostatventile von COSMO. Sie enthalten einen Ventileinsatz, der dazu in der Lage ist, den voreingestellten Volumenstrom automatisch zu regeln und zu begrenzen. Ganz ohne komplexe Berechnungen zur Ermittlung der Einstellwerte. Der Ventileinstellschlüssel ist dabei direkt in die Bauschutzkappe integriert.

Aktuell ist das dynamische Thermostatventil in folgenden Ausführungen erhältlich:

Eckform

Durchgangsform

Axialform

STABILE HEIZLAST GARANTIERT

Wird ein Thermostatventil innerhalb einer Anlage geschlossen, tendiert der Volumenstrom an allen ande­ren Thermostatventilen - als Ausgleich - dazu, anzusteigen. Hier sorgt die Membran des Ventileinsatzes dafür, dass die Öffnung in jedem Fall so verändert wird, dass der Volumenstrom immer automatisch auf den voreingestellten Wert begrenzt wird.

Droht der Volumenstrom hingegen durch das Öffnen weiterer Ventile abzusinken, wird die Membran des Ventils wiederum so weit geöffnet, dass die voreingestellten Werte nicht überschritten werden.

FÜR EINEN PERMANENTEN HYDRAULIK-ABGLEICH

Somit wird durch die dynamischen Thermostatventile auch der hydraulische Abgleich mit nur einem Dreh erledigt bzw. wird über die gesamte Nutzungsdauer quasi automatisch eingestellt. Dies ist nicht nur in Hin­blick auf eine effizient arbeitende Heizungsanlage wichtig, sondern erweist sich auch als kostengünstige Maßnahme zur Senkung des Energieverbrauchs in Bestandgebäuden.