Zur Verstärkung unserer Teams im Raum Stuttgart suchen wir Sie als:

Projektleiter (m/w/d) Sanitär-Heizung

Ihre Aufgaben:

Sie betreuen selbstständig Ihre Projekte der „Technischen Gebäudeausstattung“ von A-Z ihnen obliegt die Terminplanung und Koordination innerhalb Ihres Projekts

Abstimmung technischer Details mit internen und externen Partnern

Sie beraten und betreuen Neu- und Bestandskunden im Unternehmen wie aber auch außer Haus

Sie führen Ihr Team kooperativ

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich SHK/TGA/HLK als Techniker oder Meister (m/w/d)

Oder ein abgeschlossenes Studium Versorgungstechnik (Diplom/Master/Bachelor)

Berufliche Erfahrung in der Projektbearbeitung und-abwicklung

Erfahrung im Führen von qualifizierten Mitarbeitern (m/w/d)

Sie sind kommunikativ, teamfähig, engagiert und arbeiten zuverlässig

Diese verantwortliche Position kann Ihr Einstieg in eine attraktive berufliche Weiterentwicklung sein. Bei entsprechender Eignung besteht die Möglichkeit des Aufstiegs in eine Leitungsfunktion. Neben einem überdurchschnittlichen Gehalt bietet Ihnen unser Auftraggeber vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin an unseren Berater: Wolfgang Dobler, E-Mail: bewerbung @ dwmb.de oder als Upload über unsere Homepage – www.personalberatung-dwmb.de. Gerne steht Ihnen Herr Dobler für erste Informationen am Telefon zur Verfügung. Telefon: +49 (0) 7581-537024 oder mobil: +49 (0) 163 88 348 38. Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. Kennziffer: 7581-182.

