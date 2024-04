Wir suchen für unseren Mandant mit Firmensitz in Bayern einen technisch versierten Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) der mit Begeisterung komplexe und maßgeschneiderte Lösungen der technischen Gebäudeausstattung den Kunden und Interessenten erfolgreich präsentiert.

Ihr zukünftiger Arbeitgeber ist ein expandierendes, mittelständischen Unternehmen mit den Geschäftsbereichen Solarthermieanlagen / -großanlagen, Sonderspeicher. In den vergangenen Jahren wurden im Unternehmensverbund erfolg­reich weitere Geschäftsbereiche erschlossen: So gehört neben der Produktion von Heizungskomponenten, die Ausfüh­rung von Photovoltaikanlagen mit komplexer Ladeinfrastruktur, eine Tochter im Bereich der Energieversorgung als auch ein Planungsbüro für die Bereiche Wärme, Strom und Mobilität dazu.

Ihre Aufgabe:

Als Planerberater sind Sie in einem vielfältigen Aufgabenfeld tätig.

Sie sind die erste Ansprechperson für potenzielle Kunden und Interessenten

Sie betreuen und beraten Ihre Kunden, Planer, Generalunternehmer, Architekten und Projektentwickler

Persönliche Präsenz bei Kunden in den jeweiligen Verkaufsregionen

Sie sind zuständig für eine erfolgreiche Umsatzentwicklung

Sie verfolgen öffentliche Ausschreibungen mit dem Ziel der erfolgreichen Auftragsgewinnung

Ihr Profil:

Ihre Leidenschaft ist es mit Kunden und Kollegen (m/w/d) erfolgreich Projekte umzusetzen

Sie verfügen über eine Ausbildung/Studium in den Bereichen SHK, TGA, HLK, Groß- und Außenhandel oder Wirtschaftsingenieurwesen, idealerweise mit einer kaufmännischen Zusatzausbildung z.B. Betriebswirt des Handwerks oder vergleichbar

Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position z.B. als Regionalplanerberater (m/w/ d) oder Außendienstmitarbeiter (m/w/d)

Sie verfügen über Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft

Reisebereitschaft mit Schwerpunkt Süddeutschland

Sehr gute Kenntnisse in Excel, Word und Outlook

Selbstständig gestalten und organisieren Sie Ihren Arbeitstag. Ihr Einsatz kann vom Homeoffice aus erfolgen. Sie er­halten eine unbefristete Festanstellung. Ein der wichtigen Aufgabe entsprechendes Einkommenspaket mit betrieblichen Sonderleistungen wie z.B. betriebliche Altersvorsorge u.a.. Ein E-Firmenwagen steht Ihnen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Selbstverständlich erhalten Sie eine umfassende Einarbeitung, Weiterbildungsmöglichkeiten auch im Be­reich der persönlichen Entwicklung. Im Falle eines Wohnortwechsels an den Firmensitz unterstützt Sie unser Mandant aktiv.

Wenn Sie unser Angebot anspricht und Sie ein faires Arbeitsumfeld mit angenehmen Arbeitsklima suchen, in einem Un­ternehmen mit kurzen Entscheidungswegen sowie offener Kommunikation dann sollten Sie mit uns das Gespräch su­chen. Selbstverständlich diskret und vertraulich.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, gerne auch für erste Informationen am Telefon +49 163 8834838 Ansprech­partner: Wolfgang Dobler, Personalberater. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an w.d(at)dwmb.de oder Sie be­werben sich einfach online indem Sie auf den blauen "Jetzt online bewerben" Knopf drücken. Kennziffer #7581-402.

Wir freuen uns auf Sie!

