Stellenangebot

Für das Gebiet Hessen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Mitarbeiter (m/w/d) für den Außendienst.

Unser Auftraggeber bietet Ihnen:

Eine Festanstellung in einem Unternehmen mit über 40 jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Ver­trieb von innovativen Premiumprodukten der Wasseraufbereitung (Trinkwasser/Heizwasser)

Freie Zeiteinteilung und Gestaltungsfreiraum

Eine umfassende Einarbeitung

Ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen, betriebliche Sozialleistungen, Weiterbildungspro­gramme, Handy, Laptop und einen neutralen Firmenwagen auch für die Privatnutzung

Home-Office

Ihre Aufgaben:

Sie beraten und betreuen unsere Partner im SHK-Fachhandwerk

Sie gewinnen neue Kunden im Sanitär-Heizungs-Handwerk durch qualifizierte Kontakte und Gespräche

Sie stellen neue Produkte, Dienstleistungen und Verkaufsaktionen Ihren Kunden vor

Sie organisieren und begleiten Kundenschulungen gemeinsam mit dem Schulungsteam und der Vertriebsleitung

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung, z.B. als SHK-Kundendiensttechniker oder Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann SHK mit technischem Verständnis

vorzugsweise Berufserfahrung im Außendienst als z.B. Kundendiensttechniker (m/w/d) oder Projektlei­ter (m/w/d), gerne auch Einsteiger in den Außendienst (wir machen Sie fit)

Verkäuferisches Talent, freundliches und kompetentes Auftreten

Sie reisen gerne, sind gut organisiert und Sie haben gute MS-Office Kenntnisse

Ihr Wohnsitz befindet sich im Vertriebsgebiet

Jetzt freuen wir uns auf Ihr Interesse. Gerne steht Ihnen Herr Wolfgang Dobler unter der Telefonnummer: 07581-537024 oder 0163-8834838 für erste Informationen zur Verfügung. Gerne auch per XING oder Lin­kedIn. Oder Sie senden uns gleich Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Upload über unser Bewer­bermanagementsystem oder per Mail an bewerbung @ dwmb.de. Referenznummer #268.

In der Branche zuhause - über 20 Jahre erfolgreich Personalsuche. DWMB GmbH Personalberatung