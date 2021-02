Zur Verstärkung unserer Teams im Raum Sachsen suchen wir in Festanstellung Sie als:

Junior Fachberater (m/w/d) Sanitär-Heizung

Ihre Aufgaben:

Sie betreuen und beraten Ihre Kunden innerhalb unserer Produktrange und Dienstleistungen

Sie pflegen unsere langjährigen Partnerschaften mit den Fachinstallateuren

Sie freuen sich auf neue Kontaktgespräche und nehmen teil an aktiver Kundengewinnung

Sie haben Talent für die fachliche Begleitung von regionale Kundenschulungen und Veranstaltungen am POS

Sie managen Ihr Gebiet vertrauensvoll und zuverlässig

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung im Bereich SHK/TGA/HLK/SHK-Handel oder vergleichbar

Erste berufliche Erfahrung im Verkauf/Außendienst wären vorteilhaft

Sie reisen gerne, Sie sind gut organisiert und Sie kommunizieren gerne auf allen Ebenen

Sie sind firm in den Anwendungen von digitalen Tools wie Videocall, CRM und MS-Office

Ideal wären Kontakte zum Fachhandwerk

Diese interessante Position kann Ihr Einstieg in eine attraktive berufliche Weiterentwicklung sein. Bei entsprechender Eignung besteht die Möglichkeit des Aufstiegs zum Gebietsleiter (m/w/d). Neben einem leistungsbezogenen Gehalt bietet Ihnen unser Auftraggeber eine umfassende Einarbeitung (Onboarding) , vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an unseren Berater: Wolfgang Dobler, E-Mail: bewerbung @ dwmb.de oder als Upload über unsere Homepage – www.personalberatung-dwmb.de. Gerne steht Ihnen Herr Dobler für erste Informationen am Telefon zur Verfügung. Telefon: +49 (0) 7581-537024 oder mobil: +49 (0) 163 88 348 38. Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. Kennziffer: 7581-195.

Als Personalberatung sind wir immer an qualifizierten und wechselbereiten Kandidaten und Bewerbern (m/w/d) der SHK-Branche interessiert. Deshalb unterstützen wir Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung bzw. Ihrer Initiativbewerbung bei der Optimierung Ihrer Bewerbungsunterlagen sowie in der Vorbereitung von Bewerberinterviews mit unseren Auftraggebern. Wir begleiten Sie vertrauensvoll und diskret. Selbstverständlich für Sie als Bewerber/-in kostenfrei und ohne Bedingungen. Sprechen Sie uns an!

Gut beraten – DWMB GmbH Recruiting – Fach- und Führungskräfte – in der Branche zuhause!