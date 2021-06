Stellenangebot

Gebietsleiter / Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Region: Baden-Württemberg-Ost

Ihre Aufgabe:

Als Berater im Außendienst betreuen und beraten Sie Ihre Kunden

Ein Hauptziel ist die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und die langfristige Kundenbindung

Sie entwickeln Ihre Region engagiert weiter

Sie akquirieren Neukunden im SHK-Fachhandwerk

Sie unterstützen SHK-Fachbetriebe bei Ausschreibungen und Produktpräsentationen

Veranstaltungen, wie beispielsweise Hausmessen unserer Kunden, begleiten Sie engagiert

Ihr Profil:

Als Außendienstmitarbeiter/Kundendiensttechniker/Innendienstverkäufer mit Kundenkontakt (m/w/d) kennen Sie die SHK/HLK oder Elektro Branche

Sie haben eine qualifizierte Ausbildung als Anlagenmechaniker (m/w/d) oder als Meister/Techniker/Ingenieur (m/w/d) HLK/SHK/Elektrotechnik

Wir sprechen auch technisch versierte Groß- und Außenhandelskaufleute aus dem Bereich SHK/HLK oder Elektro an

In jedem Fall sind Branchenkenntnisse (SHK) und Kontakte zum SHK-Fachhandwerk von Vorteil

Ihr Wohnsitz liegt in der Vertriebsregion

Es erwartet Sie eine Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum und Entwicklungsperspektiven in einem modernen Unternehmen. Ein attraktives Einkommenspaket und betriebliche Zusatzleistungen.

Fühlen Sie sich angesprochen?



Rufen Sie uns einfach für erste Informationen an. Telefon: 07581-537024 oder 0163-8834838. Ihr Ansprechpartner; Wolfgang Dobler. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Anfrage vertraulich und diskret.

Sie sind sich schon sicher! Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Einkommensvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Bitte nutzen Sie hierfür unseren Upload im Bewerbermanagement (www.dwmb.de) oder per E-Mail an: bewerbung @ dwmb.de . Kennziffer: 7581-210



Wir freuen uns auf Sie.

In der Branche zu Hause!

DWMB GmbH, Personalberatung, Unterm Kirchberg 38, D-88348 Bad Saulgau, Internet: www.personalberatung.de