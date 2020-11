Wenn auch Sie den zukünftigen Erfolg mitgestalten wollen, dann bewerben Sie sich als:

Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Regionalbüro Bayern/Vertriebsgebiet: Südbayern

Ihre Aufgabe:

Als Berater im Außendienst betreuen und beraten Sie unsere Kunden. Aufgrund Ihrer technischen Kompe­tenz sind Sie in der Lage die Fachbetriebe bei Ausschreibungen oder Präsentationen aktiv zu unterstützen. Sie erstellen Angebote und betreuen diese bis zum Verkaufsabschluss. Ein Hauptziel ist die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und die langfristige Kundenbindung. Sie akquirieren aktiv Neukunden und Pla­nungsbüros. Sie verantworten Ihre gemeinsam festgelegten Umsatz.- und Absatzziele. Veranstaltungen, wie beispielsweise Hausmessen unserer Kunden, begleiten Sie engagiert. Neue Produkte stellen Sie unseren Kunden und deren Mitarbeitern vor und führen diese erfolgreich ein.

Ihr Profil:

Als erfahrener Außendienstmitarbeiter kennen Sie die SHK/HLK oder Elektro Branche. Idealerweise kom­men Sie aus dem Vertriebsgebiet und kennen sich mit Wärmepumpen-/Lüftungssystemen aus. Sie haben eine qualifizierte Ausbildung als Anlagenmechaniker (m/w/d) HLK/Elektro oder als Meister/Techniker/Inge- nieur (m/w/d) HLK/SHK/Elektrotechnik. Mit dieser Ausschreibung sprechen wir auch technisch versierte Groß- und Außenhandelskaufleute aus dem Bereich SHK/HLK oder Elektro an. In jedem Fall sind Bran­chenkenntnisse und Kontakte in den vorgenannten Bereichen notwendig. Ihre Begeisterung für den Vertrieb und Ihr Kundenengagement ist spürbar. Sie überzeugen durch Ihre verbindliche und zuverlässige Art. Ihr freundliches Auftreten macht Sie zum gesuchten Ansprechpartner bei Ihren Kunden und deren Mitarbeitern. Ihr Homeoffice liegt im Vertriebsgebiet.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Rufen Sie uns einfach für erste Informationen an. Telefon: 07581-537024 oder 0163-8834838. Ihr Ansprech Partner; Wolfgang Dobler. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Anfrage vertraulich und diskret. Sie sind sich schon sicher! Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Einkommensvor­stellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin. Bitte nutzen Sie hierfür unseren Upload im Bewerber­management oder per E-Mail an: bewerbung @ dwmb.de . Kennziffer: 7581-168

Wir freuen uns auf Sie.

In der Branche zu Hause!