DWMB sucht Außendienstmitarbeiter / - mitarbeiterin (m/w/d) Mobile Wärme / Kälte / Luft - Region Baden-Württemberg

Unser Mandant ist ein expandierendes und erfolgreiches Unternehmen, spezialisiert auf die Vermietung von mobilen Heiz- und Kältezentralen. Mit Stammhaus in BaWü und Niederlassungen in Deutschland gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Anbietern in diesem speziellen Dienstleistungsbereich.