Stellenangebot

Für das Vertriebsgebiet Hessen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Gebietsleiter (m/w/d) für den Außendienst.

Ihre Aufgaben:

Sie beraten und betreuen unsere Partner im SHK-Fachhandwerk

Sie bauen vorhandene Kundenbeziehungen weiter aus

Sie gewinnen neue Kunden im Sanitär-Heizungs-Handwerk durch qualifizierte Kontakte und Gespräche

Sie stellen neue Produkte, Dienstleistungen und Verkaufsaktionen Ihren Kunden vor

Sie sind zuständig für die Erfüllung der Umsatzplanung in Ihrer Region

Sie organisieren und begleiten Kundenschulungen gemeinsam mit dem Schulungsteam und der Vertriebsleitung

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung z.B. als SHK-Kundendiensttechniker oder Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann SHK

(erste) Berufserfahrung im Außendienst oder Innenverkauf im Bereich SHK/TGA/HLK, gerne auch Einsteiger in den Außendienst

Verkäuferisches Talent, freundliches und kompetentes Auftreten

Sie reisen gerne, sind gut organisiert und Sie haben gute MS-Office Kenntnisse

Ihr Wohnsitz befindet sich im Vertriebsgebiet

Unser Auftraggeber bietet Ihnen:

Eine Festanstellung in einem Unternehmen mit über 40 jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Ver­trieb von innovativen Premiumprodukten der Wasseraufbereitung

Freie Zeiteinteilung und Gestaltungsfreiraum

Eine umfassende Einarbeitung

Ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen, betriebliche Sozialleistungen, Weiterbildungspro­gramme, Handy, Laptop und einen neutralen Firmenwagen auch für die Privatnutzung.

Ein attraktives, leistungsgerechtes Einkommen, betriebliche Sozialleistungen, Weiterbildungspro­gramme, Handy, Laptop und einen neutralen Firmenwagen auch für die Privatnutzung. Home-Office

Jetzt freuen wir uns auf Ihr Interesse. Gerne steht Ihnen Herr Wolfgang Dobler unter der Telefonnummer: 07581-537024 oder 0163-8834838 für erste Informationen zur Verfügung. Gerne auch per XING oder Lin­kedIn. Oder Sie senden uns gleich Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Upload über unser Bewer­bermanagementsystem oder per Mail an bewerbung @ dwmb.de. Referenznummer #251.

In der Branche zuhause - über 20 Jahre erfolgreiche Personalsuche. DWMB GmbH Personalberatung