Für das Verkaufsgebiet Sachsen suchen wir im Homeoffice eine Außendienstmitarbeiterin / Außendienstmitarbeiter mit Leidenschaft für den Vertrieb und selbstständiger Arbeitsweise.

Ihre Aufgaben:

Sie betreuen und bauen vorhandene Kundenbeziehungen aus

Sie akquirieren selbstständig neue Kundenbeziehungen im SHK-Handwerk

Sie demonstrieren neue Produkte und Dienstleistungen vor Ort beim Kunden

Sie begleiten Messen, Verkaufsaktionen und Veranstaltungen der Kunden

Sie sind direkter Ansprechpartner für Ihre Kunden im SHK-Handwerk

Ihre Aktivitäten gestalten Sie von Ihrem Home-Office aus

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung z.B. als SHK-Kundendiensttechniker oder Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann SHK

(erste) Berufserfahrung im Außendienst oder Innenverkauf im Bereich SHK/TGA/HLK

Gelebte Kontakte zum SHK-Fachhandwerk in der Region, gerne auch vom Innendienst aus

Verkäuferisches Talent, freundliches und kompetentes Auftreten

Ihre Kontaktstärke tragen zum Aufbau guter Kundenbeziehungen bei

Sie reisen gerne, sind gut organisiert und Sie haben gute MS-Office Kenntnisse

Unser Auftraggeber bietet Ihnen:

Eine Festanstellung in einem innovativen Unternehmen. Eine umfassende Einarbeitung, Ein attraktives Einkommen, betriebliche Sozialleistungen, Weiterbildungsprogramme und einen neutralen Firmenwagen auch für die Privatnutzung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne steht Ihnen Herr Wolfgang Dobler unter der Telefonnummer: 07581­537024 oder 0163-8834838 für eine erste Kontaktaufnahme zur Verfügung. Oder Sie senden uns

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Einkommensvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins per Upload über unser Bewerbermanagementsystem oder per Mail an bewerbung @ dwmb.de. Kennziffer: 7581-189.

