Pressemeldung

Sie sind bereit offen über Ihren Einstellungsprozess zu sprechen. Ihre Erfahrungen mit Ihren Kollegen und Kolleginnen auszutauschen. Themen wie gehe ich erfolgreich bei der Kandidatenansprache vor. Wie erstelle ich eine Arbeitsplatzbeschreibung. Sind Printanzeigen sinnvoll? SocialMedia – Facebook und Co.? Bewerberinterviews erfolgreich führen, Fehleinstellungen vermeiden und vieles mehr.

Ihr Moderator Wolfgang Dobler ist Geschäftsführer der DWMB GmbH Unternehmens- & Personalberatung. Als langjährig erfahrener Personalberater moderiert und begleitet Wolfgang Dobler die Diskussionsrunde und bringt auch seine Erfahrung ein.

Steigen Sie ein, diskutieren Sie mit. Investieren Sie die Zeit und nehmen Sie praxisnahe und erfolgreiche Ideen mit.

Dieser Video-Workshop richtet sich an Personalverantwortliche in Handwerksbetriebe die für neue Ideen offen sind.

Ein Video-Workshop für KMU folgt im Oktober.