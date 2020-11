Jetzt kommen wir ins Spiel! Wir sprechen gezielt Fach- und Führungskräfte diskret und zurückhaltend an. Bei dieser Art von Spitzenpositionen reicht in der Regel Anzeigenschaltung nicht aus. Oft ist diese Vorgehensweise auch kontraproduktiv. Im Falle solch anspruchsvoller Suchaufträge gilt es passiv interessierte Spitzenkräfte oder Experten zu identifizieren und direkt zu kontaktieren. Auch über Branchengrenzen hinweg. Wir haben im Laufe unserer langjährigen Erfahrung Strategien einer erfolgreichen und diskreten Kontaktaufnahme entwickelt. Unser analoges und digitales Auswahlverfahren orientiert sich an Ihren Interessen und Vorgaben. Wir übernehmen das komplette Bewerbungsmanagement. Einschließlich vertraulichen Erstgesprächen.



Gerne mehr in einem persönlichen Gespräch. Wolfgang Dobler Geschäftsführer und Seniorpersonalberater. Kontakt: +49 (0) 7581-537024 oder Mobil +49 (0) 163 8834838

PS.: Wir führen eine Datenbank mit nationalen und internationalen Spitzenkräfte aus allen Branchen. Ihr Unternehmen tritt auf der Stelle? Dann sprechen Sie mit uns über erfolgreiche Frauen und Männer in TOP-Positionen andere Branchen!