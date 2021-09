Stellenangebot

Wir suchen eine Persönlichkeit (m/w/d) die neben den handwerklich technischen Aufgaben, Freude an Themen wie Organisation, Mitarbeiterführung und Kundenkontakte hat. Gerne ein Macher (m/w/d) mit „Hands on Mentalität“.

Werkstattleiter (m/w/d)

Kennziffer 7581-214

Ihre Aufgaben:

Sie betreuen mit Ihren Mitarbeitern (m/w/d) die technischen Einrichtungen wie mobile Heizung, mobile Kälte, Heizcontainer u.a.

Ebenso die Pflege und Instandhaltung

Sie sind zuständig für den termingerechten Ablauf und Inbetriebnahme

Sie planen und organisieren Ihren Verantwortungsbereich

Sie führen und motivieren Ihr Team

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung, idealerweise im Bereich SHK, TGA, HLKS z.B. als Anlagenmechaniker, Techniker, Meister (alle m/w/d)

Berufserfahrung in der Organisation und Leitung einer technischen Einrichtung, gerne auch bisher als Stellvertreter (m/w/d)

Eine kaufmännische Zusatzausbildung wäre von Vorteil, ist aber nicht Bedingung

Sie packen selbst gerne an „Hands on Mentalität“

Sie denken kreativ, serviceorientiert und Sie arbeiten zuverlässig und selbstständig

Ihr künftiger Arbeitgeber bietet Ihnen:

Eine solide Einarbeitung

Ein interessantes Einkommenspaket (Gehalt + betriebliche Leistungen)

Zielgerichtete Schulungen, Trainings und Weiterbildungen

Karrierechancen in einem wachsenden Unternehmen

Unterstützung durch motivierte Kolleginnen und Kollegen

Für weitere Informationen erreichen Sie unseren Personalberater Wolfgang Dobler telefonisch unter 07581 537024 oder 0163 8834838. Oder senden Sie uns gleich Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Upload über unser Bewerberformular unter Stellenangebote auf unserer Homepage www.personalberatung-dwmb.de. Gerne auch per E-Mail an: bewerbung @ dwmb.de, Kennziffer: 7581-214. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Seit 20 Jahren an der Seite unserer Kunden - Personalberatung - Executive Search - Eignungsdiagnostik