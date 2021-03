Nennen wir Ihn J. K. Herr K. ist Außendienstmitarbeiter einer mittelständischen Unternehmung. Ein „TOP“ produzierendes Unternehmen technischer Produkte im Bereich Zulieferer. Eines Tages fällt J.K. eine Stellenanzeige im Internet auf. Liest sich interessant, denkt Herr K. Da Herr K. schon des Öfteren über größere Verantwortungsbereiche nachgedacht hat entscheidet er sich für eine Bewerbung. Er will Eindruck hinterlassen und gibt sich viel Mühe mit der Gestaltung seiner Bewerbungsunterlagen. Wie gewünscht reicht Herr K. seine Bewerbung per Upload über ein Bewerbermanagementsystem an das Unternehmen ein. Eine automatisierte Eingangsbestätigung erhielt er bereits nach der Übertragung. So, jetzt heißt es abwarten. Eine Woche-zwei Wochen-drei Wochen, noch keine Reaktion. Herr K. entschließt sich freundlich dort anzurufen. Leider befand sich auf der Ausschreibung kein Ansprechpartner und keine direkte Kontaktadresse. Also wendet sich Herr K. an die allgemeine Adresse und fragt nach dem Personalbüro. „Was er denn dort wolle“ erhielt er als Antwort. Nun, als angestellter Mitarbeiter möchte er natürlich der Telefonzentrale nichts über seine Belange sagen. Nach einem hin und her gelang es Herrn K. die Personalabteilung zu erreichen. Freundlich fragte Herr K. nach seiner Bewerbung und dem Stand der Prüfung. Dies stellte sich jedoch als schwierig heraus, weil der zuständige Sachbearbeiter gerade im Homeoffice wäre. Herr K. erhielt die Antwort, dass der Sachbearbeiter sich meldet. Es vergingen wieder einige Wochen und plötzlich flatterte eine Einladung zum Bewerbungsgespräch per E-Mail ins Haus.

Ein elektronisches Vorinterview fand nicht statt. Ein digitales Vorgespräch hilft im Vorfeld eines persönlichen Termins sich einen Ersteindruck vom Bewerber zu verschaffen und gewisse Kriterien (z.B. Einkommensvorstellung) abzuklären. Herr K. nahm Urlaub, bereitete sich auf das Gespräch vor und reiste 249 km an. Das Unternehmen machte einen guten, professionellen Eindruck. Moderne Fertigungshallen und ein schönes Verwaltungsgebäude. Eine freundliche junge Dame fragte nach seinem Wunsch und führte Herr K. in einen modern ausgestatteten Konferenzraum. Sie telefonierte noch mit dem Personalbereich und bat Herrn K. um wenige Minuten Geduld. Es vergingen 5,10,15 Minuten. Herr K. überbrückte die Zeit mit dem Studium der ausliegenden Prospekte und einer Imagebroschüre. Toll, was das Unternehmen so alles bietet, dachte Herr K.! Jetzt kam nochmals die Mitarbeiterin und bat nochmals um Geduld. Eine Besprechung ist leider noch nicht zu Ende. Nach weiteren 10 Minuten hörte Herr K. Bewegungen auf dem Flur. Es öffnete sich die Tür und 2 Personen betraten den Raum. Noch mit interner Diskussion befasst nahmen sie Herrn K. zur Kenntnis. Eine schnelle Begrüßung und Entschuldigung und schon begann das Bewerberinterview. Geprägt von erkennbarem Zeitmangel fand es in einem unstrukturierten Gesprächsablauf statt. „Die Bälle flogen hin und her“

Eine Abstimmung der Interviewer fand erkennbar im Vorfeld nicht statt. Eine Stellenbeschreibung, als „Roter Faden, Fehlanzeige. Das Wissen über den Inhalt der sorgfältig durch Herrn K. erstellten Bewerbungsunterlagen, Fehlanzeige. So verlief das Gespräch „chaotisch“ und mit Sicherheit für Herrn K. nicht zufriedenstellend. Eine vertane Chance? Lassen wir das einmal offen! Da wirkt das Unternehmen äußerlich modern und professionell. Wie fühlt sich jedoch ein Bewerber oder eine Bewerberin unter diesen Umständen? Zumal in unserem Fall der Bewerber sich aus einem Anstellungsverhältnis heraus bewirbt in eine Position des „Mittleren Managements“. Ich überlasse es Ihnen sich eine Meinung über diesen, leider nicht zu selten beschriebenen Ablauf zu bilden! Natürlich reist unser „erfundener“ Kandidat gefrustet ab. Erfahrungen solcher Art werden in der Regel auch weiterkommuniziert. Im schlechtesten Fall findet noch ein Eintrag auf bekannten Bewertungsplattformen statt. Eine Referenz ja, aber leider nicht von der gewünschten Sorte! Sicherlich kann man es nicht allen recht machen. Das ist aber nicht die Frage! Ein Einstellungsprozess sollte aus Sicht des Kandidaten ein „Highlight“ sein. Auch wenn er oder sie die Stelle nicht erhält, sollte der Einstellungsprozess Begeisterung für das Unternehmen auslösen und der Bewerber zu einer Art „Botschafter für das werbende Unternehmen“ werden.

Unsere Geschichte ist frei erfunden. Sie beruht aber auf Gespräche mit Kandidaten, die in Einstellungsprozessen waren. Auch wenn vielleicht das Eine oder andere überzogen dargestellt wurde, verdient ein Bewerbungsablauf höchste Aufmerksamkeit durch die beteiligten Personen.

In einer Welt des Fach- und Führungskräfte Mangels, und daran wird sich nichts ändern, sind positive und erkennbare Werte oft ausschlaggebende Entscheidungskriterien für qualifizierte Bewerber bzw. Bewerberinnen.

