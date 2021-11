Pressemeldung

Der Duschwischer von nie wieder bohren. ist ein nützlicher Helfer und darf in keinem Bad fehlen. Er sieht nicht nur edel aus, sondern liegt auch sehr gut in der Hand und lässt sich problemlos in die Wandhalterung einhängen. Besonders eignet sich der Duschabzieher zum Reinigen auf glatten Oberflächen und sorgt dort für ein schlierenfreies Abziehen der Duschabtrennung und vermeidet Kalkflecken.

Der Duschwischer punktet aber auch durch die gewohnt einfache nie wieder bohren.-Profi-Befestigungslösung, die eine sichere Montage ermöglicht. Wer nicht bohrt, braucht nachträglich auch nicht aufwändig und teuer abdichten. So wird durch das Kleben von Sanitäraccessoires auch nebenbei ganz elegant die DIN 18534 eingehalten, in der die Abdichtung von Sanitärinnenraumen vorgeschrieben wird.

Auch gehören dann Beschädigungen an teuren Oberflächen, installierten Strom- oder Wasserleitungen und Dichtschichten von nun an der Vergangenheit an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.niewiederbohren.com/de/produkte/ablagekoerbe-duschzubehoer