Nach der Arbeit zu entschleunigen und mal die Zeit für sich zu nutzen, gewinnt in der aktuell schnelllebigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Bereits eine kurze, schnelle Dusche am Abend kann sich sehr revitalisierend auf den Körper auswirken. Zu dieser kleinen Auszeit möchten wir unseren Teil beitragen.

Die Acrylduschwanne Arenal ist ein echter Klassiker. Sie kann mit wenigen schlichten Konturen als unauffälliges Designelement im Bad dienen und ermöglicht durch ihr geringes Gewicht eine angenehme Montage.

Bei 2,5 cm innerer Tiefe liegt ihr Mindestformat bei 80x80 cm, ihr Maximalformat bei 180x90 cm. Die Ausführung als Viertelkreis 80x80 cm und auch 90x90 cm ist zudem mit vormontierter Schürze inkl. Gestell verfügbar.

