19.09.2025  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik: Duschwanne Arenal – der moderne Klassiker.

Nach der Arbeit zu entschleunigen und mal die Zeit für sich zu nutzen, gewinnt in der aktuell schnelllebigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Bereits eine kurze, schnelle Dusche am Abend kann sich sehr revitalisierend auf den Körper auswirken. Zu dieser kleinen Auszeit möchten wir unseren Teil beitragen.

Die Acrylduschwanne Arenal ist ein echter Klassiker. Sie kann mit wenigen schlichten Konturen als unauffälliges Designelement im Bad dienen und ermöglicht durch ihr geringes Gewicht eine angenehme Montage.
Bei 2,5 cm innerer Tiefe liegt ihr Mindestformat bei 80x80 cm, ihr Maximalformat bei 180x90 cm. Die Ausführung als Viertelkreis 80x80 cm und auch 90x90 cm ist zudem mit vormontierter Schürze inkl. Gestell verfügbar.

Sie möchten mehr erfahren? Schauen Sie doch gerne in unseren Produktkatalog oder nutzen Sie unseren Onlineshop.

Schröder Wannentechnik GmbH
Schröder Wannentechnik GmbH
Zinkstraße 7
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon:  +49 0 52 42 9 68 01 0
www.schroeder-wannentechnik.de
Anzeigen
MHK
KERMI Duschdesign GmbH
Maxxxcomfort GmbH
delphis unic
Zehnder Group Deutschland GmbH

DESTATIS:

17.09.2025

43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.09.2025

Inflationsrate im August 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2025

Großhandelspreise im August 2025: +0,7 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung