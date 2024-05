Schröder Wannentechnik: Duschwanne Arenal – der moderne Klassiker

Nach der Arbeit zu entschleunigen und mal die Zeit für sich zu nutzen, gewinnt in der aktuell schnelllebigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Bereits eine kurze, schnelle Dusche am Abend kann sich sehr revitalisierend auf den Körper auswirken. Zu dieser kleinen Auszeit möchten wir unseren Teil beitragen.