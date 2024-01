Mit eigener Produktion „Made in Germany“ werden die trendigen Duschwände am Standort in Schwetzingen für den Baufachmarkt und Sanitärfachhandel produziert. Ganz nach den Wünschen der Kunden sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und GEO kreiert aus jeder Wunschvorstellung eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit für ihr Traum Bad.

Auch für anspruchsvolle Herausforderungen hat GEO die passende Lösung. Sondermaße, Schrägschnitte, Ausschnitte uvm.– für jede Raumgegebenheit ist etwas dabei. Durch den großzügigen Verstellbereich der Wandanschlussprofile, können die Duschkabinen auch an nicht lotrechten Wänden montiert werden. Hierbei kann auch die Einbausituation variieren. Die Duschwände werden für den bodeneben Einbau oder den Aufbau auf einer Duschtasse ausgemessen und bei Bedarf individuell angepasst. Auch für Badewannenbesteht hier eine Auswahlvielfalt an Badewannenaufsätzen.

Wer noch mehr Individualität wünscht hat die Möglichkeit eines Motivdruckes auf Paneele. Der GEO Individualdruck auf Aluminium-Verbundplatten für die Duschrückwand bietet eine weitere Möglichkeit ihrer Phantasie noch mehr Freiraum zu geben.

Mit der zusätzlichen Möglichkeit eines Individualdruckes auf Glas wird Ihre Dusche zum absoluten Highlight ihres Badezimmers! Bei der Gestaltung Ihres Wunsch- Designs sind auch hier fast keine Grenzen gesetzt.

Eine Auswahl an unzähligen vorhandenen Motiven oder auch das eigene Foto kann nach Wunsch auf das Glas gedruckt werden. Alle Gläser sind auch nach Druck noch wasserabweisend beschichtet.

Bei der Auswahl ihrer GEO Dusche können Sie ihren Ideen, Vorstellungen, Wünschen und ihrer Phantasie also freien Lauf lassen.

Das Badezimmer in eine Oase der Entspannung verwandeln

Mit unserer neuen Edition aus Echtholz verwandelt sich Ihr Badezimmer im Handumdrehen in einen gemütlichen, warmen Ort und es erwartet Sie ein individuelles Duscherlebnis. Ob modern, puristisch oder rustikal – wir haben die passende Lösung für Sie. Back to the WOODS – die perfekte Wahl für eine einzigartige Duscherfahrung!

Oft stellt man sich nur die Fragen : Wo fange ich überhaupt an? Was brauche ich alles? Was sind die richtigen Farben und welche Duschvariante passt am besten in mein Bad?

Auch hierbei unterstützt GEO jederzeit gerne. Ist die Entscheidung für eine neue Dusche gefallen steht Ihnen bei allen Fragen und Herausforderungen und für jeden Schritt ein Serviceberater aus dem Baufachmarkt / Sanitärfachhandel oder via unserer technischen Onlinehotline zur Verfügung. Auch bei der Umsetzung gibt es kein Grund zur Sorge – die Monteure von GEO unterstützen sie bei Bedarf jederzeit in Sachen Aufmaß und Montage!

Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.