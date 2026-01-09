Die Schiebetürenserie Alienta zeichnet sich durch ihr zeitloses Design aus. Dank ihrer schlichten Konstruktion und universellen Ästhetik passen die Modelle zu jeder Einrichtung. Das 5 mm starke ESG wird von einem Rahmen in den Farben Schwarz matt oder Chrom eingefasst. Aufgrund ihrer Öffnungsvariante, die es ermöglicht, die Alienta zu öffnen und zu schließen, ohne dass dafür viel Platz benötigt wird, eignen sie sich ideal für Badezimmer, die nur begrenzt Fläche zur Verfügung haben.