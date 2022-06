PUK Duschkabinen: Duschkabine oder Wanne – warum nicht beides in einem?

Das Leben besteht aus daraus ständig Entscheidungen zu treffen. Das ist zuweilen ganz schön mühsam. Schön wäre es doch, wenn Sie zumindest in einer Sache keine treffen müssen. Zum Beispiel bei der Frage, ob Sie lieber eine Wanne oder eine Duschkabine in Ihrem Badezimmer integrieren wollen? Oft bleibt ja wegen besonderer räumlicher Gegebenheiten nur Platz für eine Option. Badewannenaufsätze können die Lösung sein, denn sie verdoppeln das Badvergnügen! Mit Badewannentrennwänden von PUK Duschkabinen verwandeln Sie Ihre Badewanne ganz einfach in ein schickes Multitalent und kombinieren ein entspanntes Bad mit spritzigem Duschvergnügen.

Ein weiterer Vorteil ist die Nachhaltigkeit. Fest montierte Trennwände zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Richtig montiert sind Duschwände jahrzehntelang ein treuer und ansehnlicher Spritzschutz-Partner in Ihrem Bad. Auch optisch bieten Badewannenaufsätze aus Sicherheitsglas viele Vorteile. Durchsichtiges Glas lässt Licht ins ganze Bad, verleiht Leichtigkeit und lässt jeden Raum harmonisch wirken. Sie können zwischen hochwertigem Klarglas oder unseren Sondergläsern wählen: Graphit, Braun, satiniert, Intimstreifen oder Diamantglas. Sprechen Sie dazu gerne Ihren Fachhandwerker an. Immer ins ESG-Qualität und mit SMARTCLEAN-Beschichtung für einfache Reinigung.

Ob falten oder pendeln, klassisch oder modern: Da die Scheiben perfekt auf der Wanne aufsitzen, gelangt kaum Spritzwasser nach außen. Die klugen Komfort-Duos der PUK Duschkabinen Badewannenaufsätze zaubern aus nahezu jeder Standardbadewanne eine vollwertige Dusche. Bei Nichtbenutzung lassen sich die Abtrennungen mit Faltelementen ganz bequem zusammenklappen. Die Abtrennungen mit Pendelelementen versprechen Dank praktischem Hebe-Senk-Mechanismus pure Annehmlichkeit. Sie haben die Wahl zwischen einer individuellen, maßgefertigten Lösung und einem Serienmodell. Zur Auswahl stehen 14 Modelle aus verschiedenen Serien.

Als edel und puristisch erweisen sich die Badewannenabtrennungen der Serien NIESTE, TRAVE und ODER. Das rahmenlos gestaltete Design der Serie TRAVE-RL mit Wandwinkeln zeugt von trendstarkem Purismus. ES ist damit die ideale Wahl für Traumbäder mit dem gewissen Etwas und setzt schicke Akzente in der modernen Badgestaltung.

Wer es technisch innovativ haben will, sollte sich die Serie VILS mit Gleittüren anschauen. Die Serie NAAB überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Serie BLIES bietet Komfort und ein Maximum an Flexibilität.

Wussten Sie, dass unsere Badewannenaufsätze und Duschabtrennungen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefertigt werden können? Fragen Sie jetzt Ihre individuelle Badewannenabtrennung an!