PUK Duschkabinen: Duschen ohne Hindernisse - Die barrierefreie Duschkabine

Barrierefrei und Design gehen nicht zusammen? Ganz im Gegenteil. Zugegeben, bei barrierefreien Bädern denkt man als erstes an altersgerechte Senioren- oder behindertengerechte Bäder. Ein Umbau bedeutet jedoch nicht, dass man Abstriche beim Design machen und auf ein belebendes Duscherlebnis verzichten muss. PUK Duschkabinen bietet ästhetisch und handwerklich anspruchsvolle Duschkabinen für Menschen in allen Lebensphasen an. Frei nach dem Motto - weniger Barrieren, mehr Wohnkomfort.