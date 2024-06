Der Mai 2024 war der drittnasseste in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn1, gleichzeitig war seitdem kein meteorologischer Frühling - das sind die Monate März bis Mai - so warm wie dieser.2 Mit dem auch bei uns spürbaren Klimawandel nehmen Extremwetterereignisse wie Starkniederschläge, Hitzewellen und sommerliche Dürreperioden zu. Verbraucher:innen haben die Zeichen der Zeit längst erkannt und sehen sich in der Verantwortung: In einer aktuellen Studie von GROHE und YouGov3 in Belgien, Frankreich, Deutschland, Marokko, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA glauben rund zwei Drittel der Befragten (64 %), dass sie durch individuelles Wassersparen einen Unterschied für die Umwelt machen können. Das heimische Bad bietet dafür beste Voraussetzungen, denn mehr als zwei Drittel des täglichen Wasserverbrauchs im Haushalt entfallen darauf.4 Mit cleverer Technik lassen sich hier beim Duschen ganz ohne Komforteinschränkung Wasser, Energie und Geld sparen.

Das Fachhandwerk als Nachhaltigkeitspartner

Einfache Maßnahmen wie den Austausch des Duschkopfes können Verbraucher:innen selbst umsetzen. Doch wenn es um die Planung eines nachhaltigen Bades oder die Badrenovierung geht, ist meist das Sanitär-Fachhandwerk beteiligt. Durch gute Beratung können Unternehmen sich hier positiv vom Wettbewerb abheben, ihre Reputation steigern und Vertrauen stärken. Kund:innen profitieren von der Fachkompetenz und Informationen - und sparen langfristig durch geringeren Wasser- und Energieverbrauch.

Nachhaltige Technologien und Produkte von GROHE

GROHE bietet unterschiedliche Technologien und Produkte, mit denen Verbraucher:innen ohne Komforteinschränkungen Wasser und Energie sparen können:

Zahlreiche Thermostate des Grohtherm-Sortiments enthalten die GROHE TurboStat- Technologie, die die Wassertemperatur während des gesamten Duschvorgangs konstant hält und Temperaturspitzen ausgleicht. Das macht aufwendiges Nachregulieren unnötig und verhindert so auch Verbrühungen.

Viele Modelle verfügen zusätzlich über den GROHE EcoButton. Bei Bedarf fließt auf Knopfdruck die volle Wassermenge, im „Normalbetrieb“ sparen Verbraucher:innen ohne Zusatzaufwand bis zu 50 Prozent Wasser ein.

Die GROHE EcoJoy-Technologie schließlich verringert unter anderem bei Kopf- und Handbrausen den Durchfluss, ohne das Wohlfühlerlebnis zu beeinträchtigen - so reduzieren Verbraucher:innen den Wasserverbrauch ohne Aufwand um fast 50 Prozent. Dadurch muss deutlich weniger Wasser erhitzt werden, das spart zusätzlich Energie.

1 Deutscher Wetterdienst, 2024

2 Deutscher Wetterdienst, 2024

3 GROHE x YouGov Umfrage zu Wasserknappheit, 2023

4 German Association of Energy and Water Industries, Water Statistics, 2021