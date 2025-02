Das Emsdettener Sanitärunternehmen TECE zählt zu den Preisträgern des renommierten German Design Awards 2025 und wurde in der Kategorie „Excellent Product Design“ mit der Prämierung „Winner“ ausgezeichnet. Das Dusch-WC TECEneo setzte sich gegen zahlreiche Einsendungen aus über 59 Ländern durch und beeindruckte die Fachjury mit zeitlosem Look und intuitiver Bedienung. TECE Produktmanagerin Kira Felchner nahm den Award Anfang Februar bei der feierlichen Preisverleihung in Frankfurt am Main entgegen.

Seit 2012 zeichnet der Rat für Formgebung jährlich herausragende Produkte, Projekte und Persönlichkeiten aus, die in der internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die Auszeichnung „Winner“ steht dabei für besonders gelungene Designlösungen, die durch Qualität und Kreativität hervorstechen. In diesem Jahr hat sich das Dusch-WC TECEneo in einem Wettbewerbsfeld von höchstem Niveau durchgesetzt und bewiesen, dass es zu den Besten seiner Klasse gehört.

Die Jury hält fest: TECEneo vereint zeitlos-modernes Design mit technischer Präzision

Unter dem Motto „Reduzieren auf das Maximum“ zeigt TECEneo, worauf es wirklich ankommt. Denn die wichtigste Aufgabe eines Dusch-WCs ist eine gründliche Reinigung. TECEneo arbeitet mit einem volumenreichen, satten Duschstrom – mit frischem Wasser direkt aus der Leitung. Auch die Bedienung ist beispielhaft – mit seitlich an der Keramik angebrachten Knöpfen lassen sich Wassermenge und ‑temperatur stufenlos durch einfaches Drehen regulieren, was die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der unterschiedlichsten Nutzer erleichtert. Ganz ohne störungsanfällige Elektronik bietet TECEneo eine nachhaltige Lösung für den modernen Badbereich. Neben dem hohen Nutzungskomfort überzeugt TECEneo auch in puncto Design – mit hochwertiger Keramik, eleganter Form und ohne zusätzliche Bedienelemente fügt sich TECEneo attraktiv in jedes moderne Badambiente ein.

Anerkennung und Motivation

„Wir freuen uns sehr über diesen Award – er ist eine großartige Anerkennung unserer Arbeit und motiviert uns, weiterhin Produkte zu entwickeln, die sich eng an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten und Menschen begeistern“, so TECE Produktmanagerin Kira Felchner im Anschluss an die feierliche Preisverleihung in Frankfurt.