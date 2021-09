Pressemeldung

Damit beginnt für die jungen Menschen ein neues Kapitel in ihrem Leben. Drei von ihnen haben sich für eine Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement entschieden, zwei weitere werden Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Daten- und Prozessanalyse und eine Auszubildende Mediengestalterin Digital und Print. Insgesamt sind derzeit 18 Auszubildende bei dem Dortmunder Unternehmen beschäftigt. Ann- Christin Schmitz, Ausbildungsverantwortliche, und Christian Scherpner, Geschäftsbereichsleiter Rechnungswesen & Controlling/Personal freuen sich über die Neuzugänge: „Jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen und sie für die vielfältigen Möglichkeiten bei NORDWEST zu begeistern, ist unser Ziel. Das verfolgen wir auch in herausfordernden Pandemie­Zeiten wie diesen.“ Ein wichtiges Kriterium der beiden Personaler: Arbeit darf und soll Spaß machen!

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb - das neunte Mal in Folge „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbildung und erzähle sehr gerne von meinem Betrieb in der Berufsschule und in meiner Freizeit. Die Auszubildenden werden sehr gut behandelt und unsere Unterstützung wird sehr geschätzt“ oder „Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. Ich war in fast 2 Jahren schon in 4 Abteilungen und konnte viel über meinen Betrieb, dessen Geschäft und Prozesse lernen. Es macht mir Spaß.“

Mit diesen Statements untermauerten die NORDWEST­Auszubildenden ihre positive Bewertung bei der diesjährigen Befragung zum Ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb. Insgesamt 5.951 Auszubildende und duale Studenten aus 148 Betrieben in Südwestfalen haben dieses Jahr an der anonymen und unabhängigen Umfrage der Ertragswerkstatt GmbH teilgenommen. NORDWEST erzielte dabei ein sehr gutes Ergebnis: die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, die Ausbildungssituation, das Image als Arbeitgeber, aber auch die Identifikation mit dem ausbildenden Betrieb waren nur einige der Aspekte, die die NORDWEST-Azubis zu ihrer guten Bewertung veranlasst haben. Aber auch das Arbeitsklima und die Gleitzeit für die Auszubildenden sind starke Kriterien für die Bewertung gewesen.

„Wir als Unternehmen bieten den Auszubildenden eine hervorragende Perspektive zur beruflichen Weiterentwicklung mit dem Ziel, qualifizierten Nachwuchs zu sichern. Mit Stolz können wir behaupten, dass 60 % unserer Führungskräfte aus den eigenen Reihen stammen“, so Ann-Christin Schmitz und Christian Scherpner abschließend.