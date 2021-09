Pressemeldung

AutoSar von COMAP, einer Produktmarke von Aalberts hydronic flow control, ist ein druckunabhängiges thermostatisches Heizkörperventil. Als selbstregulierende Lösung erfolgt die Einstellung des gewünschten Durchflusses direkt am Heizkörper und sorgt für optimalen Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Foto: Aalberts hydronic flow control

AutoSar von COMAP, eine Produktmarke der Aalberts hydronic flow control, ist ein dynamisches Thermostatventil, das zwei Funktionen vereint: zum einen die eines Standard-Thermostatventils, zum anderen die eines Durchflussbegrenzers. Durch seinen Einsatz wird sichergestellt, dass die Durchflussmenge jedes Heizkörpers konstant bleibt, unabhängig vom schwankenden Differenzdruck. Darüber hinaus wird durch die Integration des Durchflussbegrenzers direkt in das Thermostatgehäuse oder das Hydraulikmodul der Abgleich des gesamten Systems erleichtert, was dessen Leistung optimiert. AutoSar hat viele Vorteile, die Planern, Eigentümern, Installateuren und Bewohnern gleichermaßen dienen.

„Da der gewünschte Durchfluss direkt am Heizkörper eingestellt wird, entfällt der Zeitaufwand für den Abgleich einzelner Abzweige und Stränge, was AutoSar zur perfekten Lösung für eine schnelle und einfache Installation macht“, sagt Victor Outrebon, Produktmanager bei Aalberts hydronic flow control, der COMAP, ein französischer Hersteller für Komponenten in den Bereichen Heizung, Sanitär und Klima, angehörig ist. Im deutschsprachigen Raum übernimmt das Aalberts-Schwesterunternehmen Flamco die Vermarktung der Produkte, die als Marke im Flamco-Sortiment integriert sind.

Die selbstregulierende Lösung vereinfacht und garantiert die präzise Umsetzung der vorab durchgeführten Einstellberechnungen. Auf diese Weise wird die Wärme gleichmäßig vom nächstgelegenen bis zum entferntesten Heizkörper verteilt, wodurch eine mögliche Unterversorgung einzelner Heizkörper vermieden wird. Dank des automatischen Abgleichs verringert sich die Wahrscheinlichkeit einer Geräuschentwicklung auf ein Minimum – sonst eine der häufigsten Beschwerden in Wohnungen. „Die Optimierung der Rücklauftemperatur trägt dazu bei, die Lebensdauer des Systems und seiner Komponenten zu verlängern und einen möglichst effizienten Betrieb zu gewährleisten“, ergänzt Victor Outrebon. Durch den Einsatz von AutoSar lassen sich im Vergleich zu einem Standard-Thermostatventil bis zu 9 % Energie einsparen. Das führt wiederum zu einer Reduktion der CO2-Emissionen um 8 % und wirkt sich somit positiv auf die Umweltbilanz der Heizungsanlage aus.

Einfache Installation für einen noch einfacheren Abgleich

Die Einstellung des gewünschten Durchflusses erfolgt durch Drehen des integrierten Werkzeugs, das 12 Positionen zwischen 8 bis 115 Liter pro Stunde anzeigt. AutoSar eignet sich für Gebäude mit einem Differenzdruck von 10 kPa bis einem Maximalwert von 60 kPa. Das Ventil ist mit allen M30-Thermostatköpfen kompatibel und in den Größen 3/8″ und 1/2″ in Durchgangs- und Eckform sowie mit links- oder rechtsseitigem Anschluss lieferbar. Die doppelten O-Ringe sind bei allen Versionen Standard. „Da das Ventil bereits dicht ist, gewährleistet dies eine schnelle Installation“, sagt Victor Outrebon. „Weil der Abgleich bei der Ventilinstallation direkt auf der Heizkörperebene erfolgt, ist es für den Installateur nicht länger notwendig, Service-Schächte oder Kriechkeller zu betreten.“ Nachdem sich die EN 215 NF-Variante am internationalen Markt bewährt hat, ist nun auch eine EN 215 DIN-Normversion speziell für den deutschen Markt verfügbar. AutoSar ist als Seitenanschlussventil für Standardheizkörper, als hydraulisches Verteilermodul für Heizkörper mit integriertem Ventil und mit Zweipunktanschluss erhältlich. Eine moderne Designversion mit einem Thermostatkopf steht mit einem verchromten oder weißen Kunststoffgehäuse zur Auswahl.

„AutoSar macht den hydraulischen Abgleich zum Kinderspiel und vereinfacht so den Arbeitsalltag der Installateure. Letztlich stellt eine gut abgeglichene Heizungsanlage auch den Vermieter und die Bewohner zufrieden – eine echte Win-Win-Situation für alle“, fasst Produktmanager Victor Outrebon zusammen.