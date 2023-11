Duka sorgt für einfachere, schnellere und sicherere Installation!

Mit den Duka Duschkabinen können Sie eine angenehme und einfache Montage genießen.

Der Zusammenbau ist die Produktionsphase, in der die Duka Duschkabine Gestalt annimmt. Duka stellt die Komponenten für Duschkabinen im Werk selbst her, diese werden anschließend vom internen Montageteam vormontiert. Duka Mitarbeiter bauen alle Teile einer Duschkabine sorgfältig zusammen und bereiten sie für Ihre Installation vor. Für jede Duschkabine ist ein Mitarbeiter von Anfang bis zum Ende für den Zusammenbau zuständig, so dass das Produkt nicht von mehreren Händen bearbeitet wird. Dieses Verfahren vereinfacht die Arbeit des Handwerkers, verringert die Risiken einer Beschädigung und ermöglicht es ihnen, sich ausschließlich auf die Endmontage zu konzentrieren. Das Ergebnis? Ein präziser und unkomplizierter Einbau vor Ort und ein Produkt von höchster Qualität.

Wählen Sie Sicherheit, wählen Sie Duka!