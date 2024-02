Die beste Art, eine Nische in der Badezimmerwand zu nutzen und funktional zu gestalten, ist die Einrichtung eines Duschbereichs. Die Nischenlösungen von Duka ermöglichen es, das volle Potenzial des Baderaumes auszuschöpfen und die Nische in einen geschützten, komfortablen Ort für das tägliche Wohlbefinden zu verwandeln.

Duka ist zusätzlich in der Lage, Lösungen nach Maß zu bieten, die sich auch an die komplexesten Nischen anpassen lassen. libero 5000 Inlab zum Beispiel ist die intelligente und funktionale Walk In Lösung die nun auch für die Ausstattung von Nischen erhältlich ist. Die Lösung ermöglicht den verfügbaren Platz maximal auszunutzen und bewältigt architektonische Hindernisse wie beispielsweise Umgebungen mit unregelmäßigen Merkmalen wie Wandausschnitte, Fenster und seitliche Vormauerungen zu bieten. libero 5000 Inlab für Nische bietet neue architektonische Lösungen und unkonventionelle Installationen.