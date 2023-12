libero 3000 Colour Up Your Life!

Duka setzt die Weiterentwicklung unserer Modellreihen in Farbe fort. Auch libero 3000, die zurückhaltende und edle Walk In-Lösung, ist jetzt in den neuen Oberflächen copper pearl, brass pearl und black pearl erhältlich. Das vertikale Profil und die Stütze bilden in den neuen Farben dekorative Elemente im Badezimmerambiente.

Die Wandstütze garantiert maximale Stabilität und Sicherheit des Glases und respektiert gleichzeitig das klare, minimalistische Design der Duschabtrennung. Sie kann in einem Winkel von 30° installiert werden, um das Glas diskret zu stabilisieren, oder in einem Winkel von 90°, für ein lineares Erscheinungsbild. libero 3000 aus 6 oder 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ist in einer Höhe von bis zu 205 cm und einer Breite von bis zu 140 cm erhältlich. Das Produkt kann auch in mit besonderen Zuschnitten oder an speziellen Situationen, wie z. B. Dachschrägen oder beim Kontakt mit anderen architektonischen Hindernissen, installiert werden. Die moderne Modellreihe libero 3000 ist die ideale Walk In Lösung zur Vervollständigung großer Räume, eignet sich aber auch perfekt für kleinere, komplexe Räume. Durch die minimalistische Bauweise vergrößert sie visuell den Raum. Die neuen Farben reflektieren dabei das Licht und sorgen für eine neue Atmosphäre im Raum. Die freistehende Lösung in Kombination mit modernen Farben verwandelt sich in ein dynamisches und trendiges Möbelstück, die das Bad zu einem fließenden und emotionalen Raum macht.

Mit der Aufnahme von libero 3000 in das Colour Up Your Life Sortiment decken die neuen Pearl Oberflächen nun alle Öffnungssysteme ab. Die Schiebetür, Falt-/Pendeltür oder Drehtür von natura 4000, die Falttür oder Drehtür als Walk In Lösung aus libero 4000 und die freistehende Seitenwand von libero 3000 sind jetzt in den neuen trendigen Farben erhältlich, um eine immer größere Auswahl zu bieten und allen Einrichtungs- und Designanforderungen gerecht zu werden. Dank ihrer unterschiedlichen Öffnungssysteme, einzigartigen Profilfarben, Glasoberflächen und anderer struktureller Komponenten ermöglichen die Duschkabinen natura 4000, libero 4000 und libero 3000 Colour Up Your Life eine vielfältige und originelle Gestaltung des Badezimmers oder des Wellnessbereichs im Wohn- und Hotelbereich.

Diese farbenfrohe Reise ist Teil der Geschichte von Duka, einer Geschichte, die weiterhin die Produktion Made in Italy und das konstante Wachstum durch Design, Technologie und Qualität verkörpert.

Design, Wohlbefinden und Farbe.

Colour Up Your Life! Mit den neuen Versionen von natura 4000, libero 4000 und libero 3000.