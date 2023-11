Genießen Sie das Gefühl der Freiheit und heben Sie Ihr tägliches Duscherlebnis auf eine neue Ebene. Duka Walk In Lösungen schaffen einen geräumigen Bereich, in welchem Sie den notwendigen Freiraum für Entspannung erhalten. Das minimalistische Design der Lösungen ist nicht nur optisch ansprechen, sondern erleichtert auch die Reinigung und wertet Ihr Bad auf. Duka bietet verschiedene Lösungen mit unterschiedlichen Farben und verschiedenen Öffnungssystemen an – vom klassischen freistehenden Element bis hin zu intelligenten Walk In Türen, die maximale Platzeinsparung bieten.

libero 5000

Mit einer Glasstärke von 8 mm ist libero 5000 die Topklasse der Walk In Lösungen. Die neueste Ausführung der Serie ist eine Schiebelösung für Nischen, mit der Sie unkonventionelle Architektur in komplexen Situationen schaffen können. Erhältlich ist das Produkt, wie auch die anderen Lösungen der Serie, mit Profil, ohne Profil und mit Unterputzprofil. Die Lösung kann auch in verschiedenen Farben, wie z.B. Schwarz, und mit verschiedenen Glasarten, wie z.B. Verchromtes Glas mit Spiegeleffekt, ganz persönlich für Sie gefertigt werden.

libero 4000

libero 4000 bietet neben klassischen freistehenden Elementen auch freistehende Türen, welche ideal für kleine Bäder sind. Diese Lösungen bieten maximale Einrichtungsfreiheit und helfen dabei, den Raum in Ihrem Bad zu optimieren. Die freistehenden Türen sind in diversen Ausführungen erhältlich. Beispielsweise gibt es die Falt-Pendellösung mit einem gebogenen Faltelement, welches einen erweiterten Spritzwasserschutz bietet. Die freistehenden Türen der Serie sind auch in den neuen Pearl-Farben verfügbar.

libero 3000

libero 3000 ist mehr als eine klassische Walk In Lösung. Sie bietet eine Reihe an eigenständigen, eleganten Lösungen mit neuer Ästhetik. Von schwarzen, geometrische Muster des Industrial-Stils bis hin zu den neuen Pearl-Farben lässt sich mit dieser Serie eine Vielzahl an Designanforderungen abdecken. Durch die vielen Gestaltungsmöglichkeiten bietet die Serie in jeder Situation Stabilität.

Durch Freiraum und Farbe

Die Walk In Lösungen sind ein Ausdruck des persönlichen Stils. Dank der großen Auswahl an Oberflächen wie z.B. die Pearl-Farben aus der Colour Up Your Life-Serie, können Sie das Potenzial Ihres Badezimmers voll ausschöpfen. Erhältlich für die freistehenden Seitenwände von libero 3000 und für die freistehenden Türen von libero 4000.