Noch größere Eckeinstiegsbreite dank innovativer Auskragung

Für die neue Modellreihe acqua 5000 kommt bei Eckeinstiegen mit mehr als einem Meter Breite, eine schlichte Glasauskragung zum Einsatz, die auch bei großen Lösungen für ausreichend Stabilität sorgt. Diese Innovation ermöglicht es auf Deckenstützen zu verzichten.

Die neue abgerundete Form passt sich zur klaren Ästhetik von acqua 5000 perfekt an und sorgt für eine Architektur mit sanften Linien.

Unsichtbare Wandausgleich

Beim Wandausgleich mittels verstellbarem ESG wird das Glas in das Wandprofil eingeschoben und mit zwei Verstellschrauben fixiert. Die Verstellschrauben erlauben die problemlose Justierung des Glaselementes bis zu 25 mm. Unabhängig von der Einstellposition des Glases bleibt die Außenansicht unverändert.

Diese raffinierte Technik wird in hochwertigen Produktserien, wie pura 5000, eingesetzt.

Intelligente versetzte Scharniertechnik

Das Scharnier mit versetztem Drehpunkt ermöglicht es den Raum in Ihrem Badezimmer zu optimieren. Das Scharnier befindet sich nicht am äußersten Rand des Türelementes, sondern etwas nach innen versetzt. Wenn die Tür vollständig geöffnet ist, nach innen oder auch nach außen, bleibt hinter der Glasscheibe so noch genügend Platz für Armaturen oder Heizkörper.

natura 4000 mit versetztem Drehpunkt wird so zur funktionellen Lösung in Ihrem Badezimmer.