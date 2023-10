Das schlichte, unaufdringliche und immer aktuelle Design von stila 2000 ist auch in Schwarz erhältlich, um die Duschkabine noch moderner zu gestalten.

Die Pulverbeschichtung sorgt für eine ansprechende Optik und trägt wesentlich zur Eleganz des Duschbereichs bei - für ein eindrucksvolles Ambiente in Ihrem Bad!

Auch die neuen Falt-/Pendellösungen in ihren vier Varianten – in Nische, mit Seitenwand, mit verkürzten Seitenwand und Eckeinstieg – sind in der Trendfarbe verfügbar. Eigenschaften wie Platzersparnis und große Bewegungsfreiheit sind nun auch in der trendigen Farbe möglich.

Die klaren, geraden Linien der Profile dieser Serie, die jetzt mit einem neuen Charme erstrahlt, sprechen die Sprache der zeitgenössischen Architektur. Der Griff in dunkler Farbe wurde mit besonderer Aufmerksamkeit in das Magnetprofil integriert. Das Ergebnis ist ein Accessoire das Individualität und Finesse ausstrahlt und doch die Einheit des Ganzen unterstreicht. Die Gummipuffer verhindern ein Zusammenprallen des Griffs und des Glases und lassen sich auch mit nassen Händen problemlos bedienen. Die 180° Scharniere, die mit dem Glas verschraubt sind, ermöglichen eine maximale Flexibilität beim Öffnen und werden durch die Farbe in ihrer Form und Funktion aufgewertet. Die Türen von stila 2000 werden durch den Hebe-/Senkmechanismus beim Öffnen automatisch um einige Millimeter angehoben. Das Abtropfgummi wird dadurch vor Abscheuern geschützt und die Tür schließt auf den letzten Zentimetern von selbst.

stila 2000 in Schwarz bewahrt seine starke Identität und unterstreicht die Gesamtheit seiner einfachen, aber außergewöhnlichen Details. Die Serie wird so zu einem Vorreiter, der Leidenschaft für Technik und extreme Aufmerksamkeit für Ästhetik in einer einzigen Architektur vereint.

stila 2000 in seiner neuen Nuance setzt Akzente mit den zahlreichen Möglichkeiten der Duka Black Edition und verleiht Ihrem Bad einen kraftvollen Ausdruck und einzigartigen Look.