Die Modellreihe stila 2000 von duka wird durch innovative teilgerahmte Pendellösungen erweitert - mit klarer und schlichter Linienführung und einem noch minimalistischeren und eleganteren Erscheinungsbild.

Die Kollektion der stila 2000 entfaltet sich in neuem Glanz: innovative, teilgerahmte Pendellösungen verzichten nun auf das obere Profil und schenken der Silhouette eine klare, puristische Eleganz. Zu den neuen Lösungen gehören auch Modelle mit Fixteil und Pendeltüren mit 180°-Scharnier: das Fixteil verhindert, dass Türen beim Öffnen nach innen an Armaturen stoßen oder nach außen an Einrichtungsobjekte.

Mit diesen Innovationen erweitert die Serie ihre Vielseitigkeit und erfüllt auf harmonische Weise unterschiedlichste Wünsche. Alle Modelle punkten mit drei edlen Oberflächen: mattes Silber matt, - Silber Hochglanz und Schwarz und bilden so eine Symphonie aus Form, Licht und Stil.

Die Highlights

Der elegante im Magnetprofil integrierte Griff ermöglicht eine mühelose Reinigung ohne störende Ecken und Kanten.

Der Hebe- und Senkmechanismus hebt die Tür beim Öffnen automatisch um einige Millimeter; beim Schließen gleitet sie die letzten Zentimeter sanft von selbst, wodurch das Abtropfgummi vor Abnutzung geschützt wird. Das Schließverhalten des beweglichen Elements lässt sich individuell über den Einrastpunkt einstellen.

Das 180° Rohrscharnier erlaubt eine Öffnung sowohl nach innen als auch nach außen.

Das intelligente 3>-Abtropfsystem mit minimalistischer Dichtung verhindert zuverlässig das Austreten von Wasser. Durch die nach innen gerichtete Abweislippe und die weichen Lippen nach unten wird das Wasser in die gewünschte Richtung geleitet. Die Dichtung ist für schnelle Reinigung oder Austausch einfach abzunehmen.

Bei Kabinen mit Seitenwand sorgt eine horizontale Stütze über der Tür für hervorragende Stabilität - dezent und perfekt im Einklang mit dem neuen Designkonzept.

Jedes Element - eine Symphonie aus Licht, Stil und Präzision.

Entdecken Sie alle stila 2000 Lösungen im Duka Konfigurator