Die neue Version der Duka Duschkabine multi-S 4000 mit ihrem klaren Design und neuen ästhetischen Details hat den renommierten Red Dot Design Award 2024 gewonnen, eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Welt des Industriedesigns, die die Innovationskraft und Exzellenz der besten Designer der Branche würdigt.

Die Serie multi-S 4000 ist eines der bekanntesten und langlebigsten Produkte des Südtiroler Premiumherstellers und wurde mit dem Ziel entwickelt, eine vielseitige Lösung zu bieten, die für jede Situation und jedes Umfeld geeignet ist. multi-S 4000 wurde überarbeitet, um noch vielseitiger zu werden und den unterschiedlichsten Designanforderungen in Bezug auf Schönheit und Komfort gerecht zu werden. multi-S 4000 in seiner neuen Ausführung wurde mit dem Red Dot Winner 2024 ausgezeichnet, der den außergewöhnlichen Charakter von Industrieprodukten hervorhebt und anerkennt.

Jedes Jahr bewerben sich Designer und Unternehmen aus der ganzen Welt um den renommierten Red Dot, der von einer unabhängigen Expertenjury an Unternehmen und Produkte vergeben wird. Die ästhetische Klarheit von multi-S 4000 hat die Jury überzeugt. Sie ist von einem eleganten formalen Minimalismus gekennzeichnet, auch in den Details, für maximale Glastransparenz.

Das zylindrische Rohrscharnier wurde auf ein Minimum reduziert, sodass die Transparenz des Glases in den Vordergrund tritt.

Die Stabilisationsstütze verwandelt ihr Aussehen: die klaren Linien werden durch den Entfall sichtbarer Schrauben unterstrichen. Kraftvoll setzt die Stütze am Glas und an der Wand an und vermittelt Vertrauen und Stabilität.

Das elegante, puristische Design der Aluminiumprofile erweitert zusätzlich die brillante Glasoberfläche und entfaltet dadurch ihre volle Wirkung. Der schlanke Teil des Profils ist nun nach außen gerichtet, was wiederum das minimalistische Designkonzept unterstreicht und die Duschfläche maximiert.

Das Scharnier hat jetzt eine neue, fließendere Form, die mit den weichen Linien des Produkts harmoniert.

Die Griffe weisen eine moderne Form auf, die speziell für ein zeitgemäßes Aussehen und ein hohes Maß an Ergonomie entwickelt wurde.

Egal, wie viel Platz im Bad ist, die Duschkabine multi-S 4000 ist die Lösung. Erleben Sie Ihre Individualität!

multi-S 4000 einzigartig vielfältig

