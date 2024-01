„Wir denken an morgen indem wir heute schon handeln“

Bei der Produktion der Duschkabinen achtet Duka auf einen möglichst niedrigen Energie- und Rohstoffeinsatz. Die Firma achtet nicht nur während der Produktion auf Nachhaltigkeit, sondern auf allen Stufen der Wertschöpfungskette. So bezieht sie die Materialien aus nächster Nähe und produziert ausschließlich in ihrem Werk in Brixen.

Im Rahmen der Duka Nachhaltigkeitsinitiative „Wir denken an morgen“ wurde die Kartonverpackung umfassend neugestaltet. Es entfällt die vollflächige Farbgebung und Bedruckung der Kartonaußenseiten.

Die Reduzierung des Farbeinsatzes bietet Vorteile beim Recycling der Verpackung und erhöht die entfallene Einfärbung die Stabilität der äußeren Kartonschicht.

Die individuelle Anpassung der Verpackung an das einzelne Produkt, die stabilen Tragegriffe und die Robustheit des Kartons bleiben selbstverständlich für einen optimalen Produktschutz und das erleichterte Transporthandling erhalten.

