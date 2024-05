Innovative Duka Klebetechnik dukafix, vollkommen unter dem Gesichtspunkt „Montagefreundlichkeit“ ausgearbeitet – eine am Markt einzigartige Lösung! Dank dukafix kann auf aufwendiges Bohren verzichtet werden – für eine einfache Montage!

Verfügbar für: multi-S 4000 new, libero 4000 und natura 4000

Duka stellt dukafix vor, die neue Montagetechnik für Wandprofile mit Zweikomponentenkleber. Das neue "unsichtbare System" wurde entwickelt, um das wesentliche Design, die Leichtigkeit der Form und die hohe Funktionalität zu respektieren und vor allem, um die Installation noch einfacher zu machen. Was Duka-Duschabtrennungen auszeichnet, ist in dem komfortableren Einbau, der mit dukafix jetzt noch besser wird.

Die Vorteile von dukafix:

Wandmontage ohne Schmutz und Lärm

Kein aufwendiges Bohren bei harten Wandfliesen – keine Sprunggefahr

Keine Beschädigung von Abdichtungen und Leitungen

Rasche Fertigstellung dank kurzer Trocknungszeit

Einfache Montage und Demontage – ideal für Mietwohnungen oder Renovierungen

Einzigartige seitliche Verstellmöglichkeit von +/- 2 mm

Hinweise:

Der Stabilisationsarm bzw. Stützen müssen immer über eine Schraubverbindung befestigt werden!

Das Klebe-Befestigungskit eignet sich nicht für die Montage mit einem Verbreiterungs- oder Sonderprofil.

Die maximale Glasbreite bei einem Rohrpendelscharnier an der Wand beträgt 1150mm (Glas).

Das Klebe-Befestigungskit beinhaltet alle Teile für die Montage der gekennzeichneten Artikel.

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, tragfähig, frei von Fett, Öl, Staub und Trennmitteln und frei von porösen, sandenden, losen oder lösbaren Bestandteilen sein.

Der Untergrund muss Zugkräfte von 4 MPa (4 N/mm²) übertragen können (ca. 300 kg pro Adapter).

Haftflächen und Untergründe, die diese Eigenschaften nicht aufweisen, sind ungeeignet.

dukafix ist für die Modelle multi-S 4000 new und natura 4000 verfügbar:

multi-S 4000 new

Mit einem neuen Designansatz und einer höheren Funktionalität erfüllt sie die Bedürfnisse verschiedener Lebensstile und Umgebungen. Dank einer Vielzahl von Modellen, maßgeschneiderten Optionen und verschiedenen Öffnungssystemen passt sich die multi-S 4000 Serie flexibel an jede Situation an. Es möbliert jeden Duschraum, erfüllt Bedürfnisse oder löst Probleme in einer Vielzahl von Situationen, wie teilweisen oder vollständigen Renovierungen oder Neubauten, und prägt jeden Kontext, ob Wohn-, Vertrags- oder Gastgewerbe. multi-S 4000 verbessert die funktionale Leistung und verbindet das Konzept von Schönheit mit dem von Komfort, Montagefreundlichkeit und leichte Reinigung.

libero 4000

Vergessen Sie jeden Kompromiss und wählen Sie aus einer Vielfalt an Lösungen Ihre persönliche Oase zum Wohlfühlen aus. Als Standard- oder Sondermaß, mit einer hervorragenden Technik, bietet libero 4000 eine außergewöhnliche Raumweite.

natura 4000

Die Duschkabinen der Serie natura 4000 sind hochwertige Lösungen, die das Bad zu einem Ort machen, der nicht nur mit einer bestimmten Funktionalität verbunden ist, sondern dessen Design auch zur Verbesserung des Komforts und der Benutzerfreundlichkeit beiträgt. Mit der Linie Colour Up Your Life ist die Serie in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl. natura 4000 Colour Up Your Life interpretiert das Konzept des Wohlbefindens als Komfort und visuelle Befriedigung neu. Design und Farbe schaffen eine einzigartige und emotionale Umgebung.